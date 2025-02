Fans scherzen: Wer ist der Vater von Lily Phillips' Baby?

Vor wenigen Stunden sorgte Lily Phillips (23) für einen Paukenschlag: Die OnlyFans-Creatorin verkündete überraschend ihre Schwangerschaft. Dass die Beauty, die vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass sie an einem Tag mit 101 Männern geschlafen hat, nun ein Kind bekommt, sorgt im Netz für Aufruhr. Unter ihrem Instagram-Post finden sich zahlreiche Kommentare, die Lily und ihre Schwangerschaft auf die Schippe nehmen. "Wer ist denn jetzt der Vater?" und "Das einzige Baby, das 100 Väter hat", witzeln einige User. Doch bei einigen Nutzern sorgt die Verkündung offenbar auch für Unmut. "Sie kennt wahrscheinlich nicht mal den Papa", kritisiert ein Kommentator.

Ihre Schwangerschaft machte das Erotik-Model mit einem Post auf Instagram öffentlich. Auf einem Schnappschuss trug sie einen engen Trainingsanzug, der ihre bereits sehr rundliche Körpermitte perfekt zur Geltung brachte. Ihre Hände legte sie dabei liebevoll auf den Babybauch und lächelte in die Kamera. Auf einem weiteren Foto zeigte sie zudem zwei positive Schwangerschaftstests. Dazu schrieb sie schlicht: "Das Geheimnis ist gelüftet. Baby Phillips 2025."

Lily erlangte im Dezember 2024 größere Bekanntheit, da sie an einem Tag mit über 100 Männern geschlafen hat. Kurz darauf verkündete sie, dass sie sich im Februar dieses Jahres noch mal gehörig selbst übertreffen und mit 1.000 Männern an einem Tag Sex haben wolle. Den Plan soll sie Anfang Februar jedoch plötzlich auf Eis gelegt haben, da sie sich derzeit in den USA befinde und erst im kommenden Monat wieder nach Großbritannien zurückkehre. "Es gibt dort Gesetze, die einschränken, was sie machen kann. Sie hat momentan nur Meetings und andere Dinge", behauptete ein Vertrauter gegenüber Ok!. Ob sie ihre Pläne möglicherweise auch wegen der Schwangerschaft hinausgezögert hat, ist nicht bekannt.

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, 2024

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, 2024

