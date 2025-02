Justine Dippl will schnell mit Arben-Trennung abschließen

Justine Dippl und Arben Zekic sorgten kürzlich für Aufsehen: Die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten gaben gestern Abend ihre Trennung bekannt. Doch obwohl das Ehe-Aus noch sehr frisch ist, will sich die zweifache Mama davon nicht runterziehen lassen. Nachdem ihr wiederholt die Instagram-Storys ihres Verflossenen zugeschickt wurden, appelliert Justine nun mit belegter Stimme an ihre Follower: "Ihr braucht mir das gar nicht mehr zuzuschicken, ich versuche gerade damit abzuschließen. Mir geht es sowieso mit der ganzen Situation nicht gut. Aber er war schon immer ein sehr kalter Mensch. Mich beschäftigt das, aber ihm scheint das ja auch irgendwie alles egal zu sein."

"Es bringt jetzt auch nichts, auf jeden Post oder auf jede Sache, die er sagt, einzugehen. Der Stich ins Herz war schon tief genug, ich will es gar nicht mehr sehen, deshalb habe ich ihn auch überall entfernt", erklärt Justine sichtlich bedrückt und betont: "Er sollte nur auch vielleicht mal an die Kinder denken, das hat eigentlich oberste Priorität. Bis jetzt hat er noch nicht einmal nach den Kindern gefragt und das ist jetzt auch schon fünf Tage her." Sie wünsche sich, jetzt nach vorn blicken zu können. So ganz klappt das aber wohl noch nicht: "Ich hab halt Auf und Abs, meine Gefühle fahren Achterbahn im Moment, in einer Minute bin ich glücklich und denke, alles ist gut, wir packen das und in der anderen Minute geht es mir wieder nicht so gut und ich denke über alles nach." Für sie sei das Kapitel nun aber beendet und sie wolle sich auch nicht mehr weiter dazu äußern.

Die Trennung von ihrem Mann machte Justine gestern Abend publik. Dabei ließ sie durchblicken, dass die Trennung für sie ebenso überraschend kam wie für alle anderen. "Für mich kam das jetzt selber ultraplötzlich, aber es führt kein Weg daran vorbei", teaserte sie in ihrer Instagram-Story an und bestätigte dann unter Tränen das Ehe-Aus: "Ich hätte niemals gedacht, dass wir uns trennen […]. Ich habe immer gedacht, wir schaffen das. Egal welche Höhen und Tiefen kommen."

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, TV-Bekanntheit

Instagram / justine_dippl Arben Zekic und Justine Dippl, 2023

