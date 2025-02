Selena Gomez und Benny Blanco: So besonders ist ihre Liebe

Benny Blanco (36) und Selena Gomez (32) haben kürzlich ihre Verlobung bekannt gegeben – und teilen erstmals intime Einblicke in ihre gemeinsame Liebesgeschichte. Gegenüber dem Magazin Interview verraten die beiden, dass zwischen ihnen alles bei einer gemeinsamen Studio-Session begonnen habe. "Ich mochte ihn schon, bevor er mich mochte", erzählt Selena. Auch Benny war sich seiner Gefühle schnell sicher: "Als wir anfingen, Zeit miteinander zu verbringen, dachte ich: 'Das ist meine Frau.'", erzählt er. Obwohl sich die beiden bereits seit ihrer Teenagerzeit kennen, entwickelte sich erst 2023 eine romantische Beziehung daraus. Für Benny sei dabei schnell klar gewesen, dass Selena für ihn etwas ganz Besonderes sei: "Ich habe meiner Mutter gesagt: 'Das ist die Frau, die ich heiraten werde.'"

Im Gespräch geben Benny und Selena auch einen Einblick in ihre Beziehungsdynamik. Aktuell arbeiten sie an ihrem ersten gemeinsamen Album "I Said I Love You First", das im März erscheinen soll. Beide betonen, wie perfekt sie sich ergänzen: Benny beschreibt Selena als seinen beruhigenden Gegenpol, während er sie immer wieder aus ihrer Komfortzone locke. Obwohl sie sich schon lange kennen, haben sie einige Jahre gebraucht, um ein Paar zu werden – etwas, das Benny humorvoll als "verpasste Zeit" bezeichnet. "Timing ist alles", stimmt Selena ihm zu.

Die Sängerin und der Produzent haben sich sowohl beruflich als auch privat längst einen festen Platz in den Herzen ihrer Fans erobert. Benny, der nicht nur als erfolgreicher Musiker, sondern auch als Social-Media-Star bekannt ist, hat mit Selena nun seine große Liebe gefunden. Selena, die seit ihrer Jugend weltberühmt ist, hebt immer wieder hervor, wie wichtig ihr ein geerdetes Leben und ehrliche Beziehungen sind. Ihre Fans begleiten beide gespannt auf dieser neuen gemeinsamen Reise – sowohl in der Liebe als auch in der Musik.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im Januar 2025

