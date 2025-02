Nach Dschungelcamp: Lilly Becker hat körperliche Probleme

Lilly Becker (48) hat eigentlich allen Grund zu feiern: Vor Kurzem nahm sie am Dschungelcamp teil und schnappte sich sogar die Krone. Nun plagen das Model aber gesundheitliche Probleme, wie es auf Instagram verrät: "Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich ein bisschen krumm herumlaufe und herumstehe. Und das muss wieder gerade gemacht werden." Gemeinsam mit einem Physiotherapeuten wolle Lilly das jetzt in Angriff nehmen. "Weil das wirklich wichtig ist", betont die Dschungelkönigin weiter. Nähere Details verrät sie nicht, verspricht ihren Fans aber, sie weiter auf dem Laufenden zu halten.

Ob die Probleme mit ihrem Bewegungsapparat noch die Nachwehen vom Dschungelcamp sind, plaudert die TV-Bekanntheit zwar nicht aus, Fakt ist jedoch, dass sie für den Sieg alles gegeben hat. Kann sie sich nach dem großen Erfolg auch vorstellen, noch einmal ins Reality-TV zu gehen? "Lieber Gott, einmal und nie wieder. Niemals ein zweites Mal", betonte sie bei einer Pressekonferenz nach ihrem Sieg, bei der auch Promiflash anwesend war, und stellte klar: "Ich gehe nie wieder ins Reality-TV. Das ist nichts für mich, nein."

Ihre Teilnahme an der TV-Sendung hatte für Lilly einen besonderen Hintergrund: Sie wollte Deutschland zeigen, dass sie nicht nur die Ex-Frau von Boris Becker (57) ist, sondern noch viel mehr zu bieten hat. In ihren Augen hat sie das Ziel erreicht: "Der Triumph ist wunderbar, es ist immer noch unglaublich", schwärmte sie ebenfalls auf der Pressekonferenz und erklärte: "Ich kann etwas leisten, ich habe so viel gemacht, ich mache seit Jahren alles alleine. In der Sendung habe ich gezeigt, dass ich etwas kann und wer ich bin."

Getty Images Lilly Becker im März 2024

Getty Images Lilly Becker, Januar 2024

