Lilly Becker ist seit Dschungelcamp nicht mehr "die Ex von"

Lilly Becker (48) hatte mit ihrer Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp wohl ein ganz klares Ziel: Sie wollte nicht mehr nur "die Ex-Frau von" – in ihrem Fall Ex-Tennisspieler Boris Becker (57) – sein. Dieses Thema kommt auch auf einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend ist, zur Sprache. "Der Triumph ist wunderbar, es ist immer noch unglaublich", beginnt Lilly und fährt fort: "Ich glaube, das ist ganz deutlich, dass ich nicht mehr nur 'die Ex-Frau von' bin."

Das Format habe sie genutzt, um zu zeigen, dass sie eine echte Power-Frau ist. "Ich kann was leisten, ich habe so viel gemacht, ich mache seit Jahren alles alleine. In der Sendung habe ich gezeigt, dass ich was kann und wer ich bin", betont sie. Die 48-Jährige sei sich sicher, dass das alte Bild, das die Gesellschaft offensichtlich von ihr hatte, mit diesem Auftritt nun der Vergangenheit angehöre. Im großen Finale stand das Model gemeinsam mit Alessia Herren (23) und Pierre Sanoussi-Bliss. Dass sie sich letzten Endes durchsetzen konnte und die Krone abstaubte, konnte die alleinerziehende Mama kaum fassen. "Liebes Deutschland, ich fühle mich unglaublich. Ich danke euch, dass ihr für mich angerufen habt. [...] Von ganzem Herzen, danke", richtete sie unter Freudentränen ihre ersten Worte nach dem Sieg an ihre Unterstützer.

Von 2009 bis 2018 waren der Tennisprofi und die Beauty verheiratet. Die Beziehung zu dem Wimbledon-Star, die Lilly ihren Status einbrachte, endete allerdings nicht im Guten. Während ihrer Zeit im australischen Dschungel plauderte die aus Rotterdam stammende TV-Persönlichkeit aus dem Nähkästchen – und erzählte, wie ihr Ex sie von einem auf den anderen Tag aus ihrem Zuhause geworfen habe. "Boris hat gesagt: 'Du kannst gehen, Amadeus darf bleiben.' Da war Amadeus (15) acht", erinnerte sie sich zurück.

RTL Lilly Becker, Dschungelcamp 2025

Getty Images Lilly Becker und Boris Becker, Februar 2011

