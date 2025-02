Fauxpas und Tränen: Erste Modenschau bei den GNTM-Girls

Bei Germany's Next Topmodel geht es heute drunter und drüber. Bei der ersten Modenschau kommt es zu diversen Patzern. Kandidatin Eva tritt bei dem Lauf ständig auf ihr Kleid und bricht hinter den Kulissen direkt in Tränen aus. Und sie ist nicht die Einzige, die Probleme mit ihrem Kleid hat: Auch Angeline verhakt sich gleich zu Beginn in ihrer Robe. Trotzdem konnte die Brünette den Walk gut meistern.

Bei den anderen Teilnehmerinnen geht ebenfalls einiges schief: Während Alice nicht mit ihren Schuhen zurechtkommt und öfter umknickt, schlüpft Franka ganz aus ihren Heels heraus. Am schlimmsten erging es wohl aber Marie, die sehr mit ihrem Schuhwerk zu kämpfen hatte. Nach ihrem Auftritt schluchzte sie in die Kamera: "Ich weine, weil es so unangenehm war." Paula hingegen hat glatt vergessen, ihren eigenen Schmuck vor ihrem Walk abzulegen.

Bei den Fans ruft die Performance der Kandidatinnen Mitleid hervor. "Die hat mir jetzt aber voll leid getan", schreibt ein X-User nach dem Lauf von Marie, und ein anderer meint: "Dass Marie in den Schuhen nicht komplett umgeknickt ist, ist aber auch eine Leistung!" Andere vermuten sogar, dass die Produktion etwas mit dem Versagen der Nachwuchsmodels zu tun hat. "Machen einen auf High-Fashion-Show und ziehen den Models dann einfach Schuhe an, bei denen sie anscheinend die Größen gewürfelt haben", schimpft ein Nutzer, und auch ein anderer meint: "Die sollen den Models mal vernünftige Schuhe geben."

Anzeige Anzeige

ProSieben Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen, 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Marie

Anzeige Anzeige

Anzeige