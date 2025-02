Simone Lugner wird TV-Reporterin beim Wiener Opernball 2025

Simone Lugner, die Witwe des berühmten österreichischen Unternehmers Richard Lugner (✝91), wird beim Wiener Opernball am 27. Februar eine ganz besondere Rolle übernehmen: Statt als gewöhnlicher Gast an dem glamourösen Event teilzunehmen, wird sie diesmal als Reporterin dabei sein, wie Bild berichtet. In Zusammenarbeit mit dem österreichischen TV-Sender Puls 4 soll Simone die Gäste des Abends interviewen. "Das ist etwas, was auch dem Richard gefallen hätte", ist sich die Witwe des Mannes sicher, der den Ball über Jahre hinweg zu einem medialen Spektakel machte. Im Gespräch mit dem Magazin erklärt sie: "Ich wollte nicht normal und alleine auf den Ball gehen. Mit Richard war es ja auch nie normal."

Die Aufgabe scheint Simone neuen Elan zu geben. Sie habe bereits konkrete Vorstellungen, wen sie am liebsten interviewen möchte: Heidi Klum (51) und Andreas Gabalier (40). Zu Heidi sagt sie: "Ich würde sie fragen, wie sie es schafft, in ihrem Alter so schön zu sein." Ihr verstorbener Mann habe einst schon versucht, das deutsche Topmodel als Begleitung für den Opernball zu gewinnen, allerdings ohne Erfolg. Der Sänger Andreas fasziniere Simone hingegen nicht wegen seines sportlichen Aussehens, sondern seiner markanten Stimme. Ob die beiden ihrer Einladung folgen werden, bleibt abzuwarten.

Hinter der neu gefundenen Energie von Simone verbirgt sich auch eine nachdenkliche Seite. Seit der Beerdigung von Richard im August 2024 herrscht weiterhin Funkstille zwischen ihr und den anderen Mitgliedern der Lugner-Familie – darunter Richards Tochter Jacqueline und seine vierte Ehefrau Christina Lugner (59), die als "Mausi" bekannt wurde. Laut Bild träume Simone von einer Aussöhnung, aber bisher sei niemand auf sie zugekommen. Trotz dieser Spannungen will sie nun mit dem Reportermikrofon in der Hand versuchen, dem Opernball eine ganz neue, eigene Bedeutung zu geben, und damit auch ein Stück weit die Verbindung zu ihrem verstorbenen Ehemann aufleben zu lassen.

Instagram / simone_lugner Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

Instagram / simone_lugner Simone und Richard Lugner

