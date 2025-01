Das sind die Profitänzer bei kommender "Let's Dance"-Staffel

Let's Dance geht in eine neue Runde. In wenigen Wochen fegen wieder 14 Promis über das berühmte Tanzparkett. Auch die teilnehmenden Profitänzer stehen nun fest, wie RTL bekannt gibt. Mit dabei sind bekannte Gesichter wie Renata Lusin (37), Massimo Sinató (44), Christina Hänni (34) und Ekaterina Leonova (37), ebenso wie ein Neuzugang: Sergiu Maruster, der Ehemann von Anastasia Maruster, die ebenfalls als Profitänzerin dabei sein wird. Welche Profis mit welchen Promis in den Wettbewerb starten, wird wie immer in der Kennenlernshow bekannt gegeben.

Auch Patricija Ionel (29), die Ende September Zwillinge zur Welt brachte, ist wieder mit von der Partie. Dazu gesellen sich Malika Dzumaev (33) und Kathrin Menzinger (36). Natürlich darf auch die männliche Unterstützung nicht fehlen. Valentin Lusin (37), Zsolt Sándor Cseke (37) und Alexandru Ionel (30) sowie Evgeny Vinokurov (34) und Vadim Garbuzov (37) sind ebenfalls Teil der Tanz-Show. "Dieses Jahr ist tatsächlich ein kleines Jubiläum für mich, weil ich zum fünften Mal mit dabei bin", freut sich Malika. Aber nicht nur sie hat einen Grund zum Feiern! "2010 angefangen – jetzt sind 15 Jahre vergangen", betont Massimo.

Besonders erfreulich für Fans ist, dass gleich mehrere Tänzerinnen nach Babypausen zurückkehren. Sowohl Renata als auch Christina sind frischgebackene Mütter und wieder bereit, das Parkett zu erobern. Renata feierte ihr Comeback bereits bei der Tour im Herbst, während Christina, die im Juni Mutter wurde, sich jetzt auf ihre Rückkehr freut – ihre Tochter wird sie dabei begleiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige