Pocher-App ist online: Das ist der erste Eindruck der Fans

Vor wenigen Stunden startete Oliver Pocher (47) etwas Neues. "Die Pocher App und der Pocher Club sind da", verkündete der Comedian stolz auf Instagram. Seine eigene Streaming-Plattform, auf der er seine Fans zukünftig mit exklusiven Inhalten versorgt. Doch wie kommt das bei der Community an? Ein Blick in die Kommentare zeigt: Der erste Eindruck ist durchweg positiv. "Jawoll Olli, direkt angemeldet. Das wird ganz bestimmt super" und "So eine geile App – wow" sind nur zwei von Hunderten begeisterten Kommentaren.

Seine Fans melden sich fleißig auf der Plattform an. Dass der 47-Jährige und sein Team "fast ein Jahr dran gearbeitet" haben, zahlt sich offensichtlich aus. "Eins muss man Pocher lassen, im Gegensatz zu Stefan Raab (58), der nur alte Kamellen bringt, geht Pocher nach vorne und bringt was komplett Neues", lobt ein Nutzer. Ein weiterer schildert seinen ersten positiven Eindruck: "Bin schon angemeldet und die App habe ich auch schon. Muss mir das am Abend in Ruhe anschauen, aber was ich so gesehen habe, wird da einiges geboten." Ein paar Fans schildern technische Probleme – es wird aber vermutet, dass die Seite wegen des hohen Aufkommens überlastet sei. Auch wenn die Anmeldung ihre Nutzer ein paar Euro kostet, scheint Olli genug Anhänger zu haben, die bereit sind, für seine beliebten Videos in Zukunft zu bezahlen.

In der Vergangenheit sah man den Ex-Mann von Amira Aly (32) im Fernsehen oder bekam seine Unterhaltungskomik gratis in den sozialen Medien. Da der Moderator aber vorerst nicht mehr mit seinem Stammsender zusammenarbeitet, musste er sich wohl etwas Neues ausdenken. Beliebte Formate wie "Die Bildschirmkontrolle", "Rent a Pocher" und "Pocher auf Reisen" produziert er in Zukunft selbst und versprach in seinen Social-Media-Teasern bereits: "Glaubst du, du hast schon alles von Olli gesehen? [...] So hast du ihn noch nie gesehen."

Oliver Pocher, Komiker

Oliver Pocher, Comedian

