Diese Kandidaten kämpfen 2025 bei "Das große Promibacken"

Das große Promibacken geht in die nächste Runde – ab dem 19. Februar können sich die Fans auf die neunte Staffel der Sat.1-Show freuen. Moderiert wird der Wettstreit um den goldenen Cupcake ein weiteres Mal von Enie van de Meiklokjes (50). Zehn Prominente kämpfen mit ihren Backkünsten um 10.000 Euro für einen guten Zweck. Dieses Mal sind unter anderem die Moderatorin Amira Aly (32), Model Bruce Darnell (67) und Comedian Maxi Gstettenbauer (36) mit dabei.

In der neuen Staffel treten außerdem besonders viele Sänger an. Neben den Schlagerstars Vincent Gross (28) und Ella Endlich (40) will das ehemalige Monrose-Mitglied Senna Gammour (45) nach ihrem dreifachen Shopping-Queen-Sieg wohl auch ihren guten Geschmack beim Backen beweisen. Zudem können sich die Fans auf die Schauspieler Steffen Groth (50) und Manuela Wisbeck (41) freuen. Und sogar Sportler werden ihr Können am Ofen vor der strengen Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt und Sterne-Patissier Christian Hümbs, unter Beweis stellen. Fußballweltmeister Pierre Littbarski (64) und die ehemalige Torhüterin Nadine Angerer (46) versuchen in der Küche, anstatt auf dem Feld zu punkten.

Am besten gepunktet hatte im vergangenen Jahr Madita van Hülsen (43) – die Moderatorin setzte sich im großen Finale gegen GZSZ-Darstellerin Susan Sideropoulus und Sportler Mathias Mester (38) durch. Sie bewies ihre Backkünste mit einer "Sweet Surprise" – entsprechend dem Namen der Challenge präsentierte die TV-Bekanntheit eine bunt verzierte Torte und sahnte ordentlich Lob ab. Nach ihrem Sieg dankte sie ihren Fans mit einem emotionalen Statement auf Instagram. "Ich hätte nie gedacht, dass mich eine Backsendung emotional so stark mitnimmt, wahrscheinlich auch, weil ich meiner Family, mir selber und allen anderen einfach mal wieder zeigen wollte: Ich kann etwas richtig gut", betonte sie stolz.

SAT.1/Claudius Pflug Die Kandidaten von "Das große Promibacken" 2024

SAT 1 / Claudius Pflug Madita van Hülsen bei "Das große Promibacken"

