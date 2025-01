Das passierte nach "Love Is Blind"-Hannis Nein vor dem Altar

Daniel und Hanni verlobten sich im Rahmen der allerersten Love Is Blind: Germany-Staffel. Beim großen Finale der Datingshow entschied er sich für die Ehe, sie jedoch dagegen. Zu sehen war, wie der Unternehmensberater dramatisch den Altar verließ. Nach der Ausstrahlung stellt Daniel klar, dass ihre Hochzeit in Wahrheit anders abgelaufen sei. "Netflix, da haben wir Redebedarf. Keine Ahnung, wie ihr das zusammengeschnitten habt, aber ich bin so enttäuscht", erklärt er in einem Statement auf Instagram und ergänzt: "Die Hochzeit wurde am schlechtesten überhaupt dargestellt."

Zwar habe Hanni vor dem Traualtar Nein gesagt, Daniels Reaktion sei jedoch eine andere gewesen als die, die auf der Streaming-Plattform zu sehen ist. "Das Erste, was ich gemacht habe, war, sie an die Hand zu nehmen, mich zu den Leuten umzudrehen und zu sagen: 'Hey Leute, alles gut. Das ist das Ende des Experiments, aber wir feiern heute trotzdem'", stellt er klar und betont, dass sie lediglich zur Hochzeit Nein gesagt hätten. Er habe daraufhin den Raum verlassen sollen, wie er weiter berichtet: "Ich glaube, da habe ich sogar einen Fehler gemacht, weil das haben die zu Hanni gesagt. [...] Ich denke mir so: 'Was habt ihr da zusammengeschnitten?'"

Dass sie das Experiment im Guten beendet haben, lässt auch ein geteiltes TikTok-Video von Hanni erahnen: Zu sehen ist, wie Hanni ausgelassen in ihrem Brautkleid und mit schwarzer Sonnenbrille zum Song "Prada" von Cassö, D-Block Europe und Raye feiert. Daniel ist in dem kurzen Clip ebenfalls zu sehen – mit einem breiten Grinsen im Gesicht und Champagnerglas in der Hand feiert er mit ihr und den anderen Hochzeitsgästen. "Hinter den Kulissen unserer dramatischen (Nicht-)Hochzeit", schreibt sie dazu.

Netflix / Eren Karatas Daniel, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat 2025

Netflix / Eren Karatas Hanni, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin 2025

