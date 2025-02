Ganz in Weiß: So elegant zeigt sich Pamela Anderson in Paris

Pamela Anderson (57) wurde diese Woche in Paris gesichtet, wo sie in einem eleganten und gleichzeitig gewagten Look aus einem Hotel trat. Die ehemalige Baywatch-Darstellerin trug einen durchsichtigen weißen Dior-Rock über einer schwarzen Strumpfhose und einen dazu passenden weißen Pullover. Sie kombinierte das Outfit mit schwarzen Slingback-Heels und einer schwarzen Birkin Bag von Hermès. Die Schauspielerin, die ihren Look wie gewohnt mit ungeschminktem Gesicht und offenen, blond gelockten Haaren abrundete, ist derzeit in der französischen Hauptstadt unterwegs, um ihren neuen Film "The Last Showgirl" zu promoten. Fotos von Pamelas Look veröffentlichte unter anderem Daily Mail.

Der Auftritt in Paris folgt direkt auf eine kontrovers diskutierte Erscheinung bei der britischen TV-Sendung "This Morning", wo Pamela mit einem außergewöhnlichen Outfit für Furore sorgte. Während des Interviews trug sie ein hellblaues Kostüm, bestehend aus Blazer und Rock, dazu weiße Spitzenhandschuhe und eine auffällig grüne Strumpfhose, die einige Fernsehzuschauer irritierte. Auf Social Media wurde das Styling sofort heiß diskutiert, wobei Kommentare zu ihrer grünen Strumpfhose von Lach-Emojis begleitet wurden oder "Hat sie die Beine eingelegt?" gefragt wurde. In der Show sprach Pamela ebenfalls über ihren neuen Film.

In dem Streifen von Regisseurin Gia Coppola spielt Pamela das Showgirl Shelley Gardener. Nachdem die bisher laufende Show der Tänzerin abgesetzt wurde, muss sie mit 60 Jahren neu entscheiden, wie ihr Leben in Zukunft aussehen soll. Pamela wurde für ihre schauspielerische Leistung bei den Golden Globes 2025 in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert.

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

Getty Images Pamela Anderson, "Baywatch"-Darstellerin

