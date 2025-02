Sam Dylan findet, Dschungel-Nachspiel hat "Sommerhaus-Vibes"

Vor wenigen Wochen flimmerte die 18. Staffel des diesjährigen Dschungelcamps über die Bildschirme, und kürzlich trafen die Kandidaten beim großen Dschungel-Nachspiel wieder aufeinander. Dabei ging es wohl richtig heiß her, wie Sam Dylan (34) nun auf Instagram anteasert. "Ich kann euch sagen, es war völlig irre. Plötzlich zeigen die Leute ihr wahres Gesicht. Wenn man es nicht selber sieht, glaubt man nicht, was da abgegangen ist", schrieb der Realitystar verheißungsvoll in seiner Story. Kurz darauf meldete er sich auch noch mal persönlich. "Ich bin ganz ehrlich, ich bin gestern dahin gegangen und dachte, das ist so unnötig, weil doch alles schon geklärt ist, es ist alles ausdiskutiert, was soll denn noch kommen", gab er zu. Dann ergänzte er: "Und ich kann euch sagen: Ich bin nicht sicher, ob schon mal ein Nachspiel so eskaliert ist. Es hatte wirklich Sommerhaus-Vibes."

Zunächst sei das Treffen der Ex-Kandidaten friedlich abgelaufen – die Ruhe war allerdings nicht von Dauer: "Aber dass dann wirklich eine Person dabei war, die auf eine andere Person losgehen wollte... Also die hat dann gesagt: 'Nehmt den hier von mir weg, sonst kann ich für nichts garantieren.'" Laut Sam stritten sich alle Anwesenden untereinander. "Das Ganze kommt auf jeden Fall am Sonntag und es wird krass. Jan (41) hat sich unter dem Tisch versteckt, ich glaube, dem war das auf einmal so krass unangenehm, als es völlig eskaliert ist. Ich bin auch gespannt, was man alles zeigen kann, weil es ist auch hinten im Greenroom eskaliert, vorne ist es gleichzeitig eskaliert", schürte Sam die Neugier der Fans weiter.

Auch Bild hatte bereits in einem Bericht angedeutet, dass beim Nachspiel vor allem zwischen Jörg Dahlmann (66) und Jürgen Hingsen (67) die Fetzen flogen. Angeblich soll Jörg behauptet haben, dass Jürgens Frau ihn angebaggert habe, woraufhin Jürgen wohl auf Jörg losgehen wollte. Jürgens Frau Francesca habe dann aus dem Zuschauerbereich erwidert, dass es genau andersherum gewesen sei. Der Streit soll nun sogar so weit gegangen sein, dass Francesca mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet hat.

RTL Sam Dylan im Dschungelcamp 2025

RTL Jörg Dahlmann, Dschungelcamper 2025

