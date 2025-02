So meistern Hugh Jackman und Ex Deborra-Lee ihre Scheidung

Hugh Jackman (56) und Deborra-Lee Furness (69), die ihre Ehe nach 27 Jahren im Jahr 2023 beendeten, kämpfen sich durch die Herausforderungen nach dem Zerwürfnis. Laut einem Insider gestaltete sich die Trennung nicht vollständig harmonisch, da es zwischen den beiden nach wie vor Meinungsverschiedenheiten zu bestimmten Themen gebe. Dennoch versuchen der Schauspieler und seine Ex-Frau, das Bestmögliche aus der Situation zu machen. "Es wird dauern, bis sie sich davon erholen, da sie so lange zusammen waren", erklärte die Quelle gegenüber Us Weekly weiter. Hugh und Deborra-Lee haben zwei adoptierte Kinder, Sohn Oscar (24) und Tochter Ava (19), und arbeiten daran, ein friedliches Miteinander zu finden.

Kennengelernt hatte sich das ehemalige Paar 1995 am Set der TV-Serie "Correlli" – nur ein Jahr später folgte die Hochzeit. Hugh schwärmte noch im April 2023 auf Instagram von seiner Frau und feierte ihren 27. Hochzeitstag mit rührenden Worten. Trotz dieser scheinbaren Harmonie gaben die beiden im September desselben Jahres ihre Trennung bekannt, um "individuelles Wachstum" zu verfolgen. Aufgrund der langen gemeinsamen Vergangenheit fällt es den beiden schwer, alte Wunden zu schließen. Zusätzlich kursierten Gerüchte, die Hugh mit Schauspielkollegin Sutton Foster (49) in Verbindung brachten. Diese sollen während des Musical-Projekts "The Music Man" angeblich eine neue Romanze begonnen haben, was zu weiteren Spannungen führte.

Hugh und Deborra-Lee waren für viele Jahre eines der meistbewunderten Paare Hollywoods. Die Schauspielerin, die wiederholt Spekulationen über Hughs Sexualität humorvoll kommentierte, und der "Wolverine"-Star galten als unzertrennlich. Hugh, der selbst mehrfach betonte, wie sehr er seine Familie schätze, hatte immer wieder die enge Bindung zu seinen Kindern und seine Dankbarkeit gegenüber Deborra-Lee hervorgehoben. Während ihre Trennung für viele ein Schock war, bleibt ihre gemeinsame Geschichte als eines der langlebigsten Paare der Unterhaltungsbranche etwas, das Fans und Beobachter noch lange in Erinnerung behalten werden.

Getty Images Ava Jackman, Deborra-Lee Furness, Hugh Jackman und Oscar Jackman im Disneyland

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Mai 2022

