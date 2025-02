So viel spenden Tom Hanks und Rita Wilson für Waldbrandhilfe

Tom Hanks (68) und Rita Wilson (68) haben bekannt gegeben, eine großzügige Spende in Höhe von einer Million US-Dollar (ca. 956.000 Euro) zur Unterstützung der Waldbrandhilfe in Los Angeles leisten zu wollen. Das Schauspieler-Ehepaar möchte mit dem Betrag nicht nur die vom Feuer betroffenen Gemeinden unterstützen, sondern auch die Rettungskräfte würdigen, die bei den verheerenden Bränden im Januar im Einsatz waren. "Die Herausforderungen für die Zukunft dieser Gemeinden sind immens", schrieben die beiden am Freitag auf Instagram. Die Spende fließt an Organisationen wie den Motion Picture and Television Fund, die Los Angeles Fire Foundation und den SAG-AFTRA Foundation Disaster Relief Fund.

In ihrem Instagram-Post betonten Tom und Rita die Bedeutung der Unterstützung für diejenigen, die am stärksten vom Feuer betroffen sind. Neben den bereits genannten Organisationen zählten auch das Rote Kreuz und MusiCares zu den Empfängern. Die Hilfe wird zudem durch andere Initiativen ergänzt, wie FireAid, das in derselben Woche verkündete, 50 Millionen US-Dollar (ca. 47 Millionen Euro) an kalifornische Wohltätigkeitsorganisationen zu vergeben. Der Fokus liegt dabei zunächst auf direkter Brandbekämpfung und Soforthilfe, gefolgt von langfristigen Wiederaufbaumaßnahmen. Das Paar appelliert außerdem an andere, ebenfalls nach ihren Möglichkeiten zu helfen.

Für das Hollywood-Traumpaar ist Wohltätigkeitsarbeit nichts Neues. Tom, der für seine herausragenden Leistungen in Filmen wie "Forrest Gump" und "Der Soldat James Ryan" bekannt ist, engagiert sich seit Jahren für soziale Projekte, ebenso wie Rita, die ebenfalls eine etablierte Schauspielkarriere vorzuweisen hat. Zusammen sind die beiden seit über drei Jahrzehnten verheiratet und stehen nicht nur in der Filmwelt, sondern auch privat für Zusammenhalt. In Interviews beschreiben sie sich oft als Team, das einander stets unterstütze und gemeinsame Werte teile – darunter ihre Leidenschaft, etwas Gutes zurückzugeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im Januar 2023

Anzeige Anzeige