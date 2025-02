Das nervt Paulina Ljubas an ihrem Boyfriend Tommy Pedroni

Kaum zu glauben, aber selbst in der Beziehung von Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (29) gibt es Momente, in denen sich die Reality-TV-Stars mal auf die Nerven gehen. In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story macht Paulina kein Geheimnis daraus, als sie gefragt wird, welche Eigenschaften sie an ihrem Liebsten nicht so mag. "Dass er manchmal morgens so laut redet und herumschreit. Ich hasse das", gibt sie zu. Bei der Beauty handelt es sich anscheinend nicht um einen Morgenmenschen, trotzdem fügt sie mit einem lachenden Emoji hinzu: "Aber trotzdem ist er ein Spatz." Dazu teilt sie ein Foto des Franzosen, auf dem er guckt, als könne er kein Wässerchen trüben.

Dass man in einer Beziehung auch mal etwas am Partner auszusetzen hat, ist sicher ganz normal. Das ändert aber wohl nichts daran, wie glücklich die 28-Jährige an der Seite des Ex On The Beach-Stars ist. Immer wieder schwärmt sie öffentlich von ihrer Partnerschaft – so wie auch vergangenen Sommer in einer Instagram-Story. "Glücklich war ich auch in anderen Beziehungen, aber leider immer nur kurzzeitig. Mit Tommy bin ich durchgängig glücklich und muss mir keine Sachen schönreden, die eigentlich nicht in Ordnung sind", teilte sie ihre Gefühle mit ihren Fans.

Im November 2023 machten die beiden TV-Stars ihre Beziehung öffentlich. Da sie beide in Reality-Kreisen verkehren, waren sie sich bereits davor nicht unbekannt – so richtig kennengelernt haben sie sich aber erst beim Dreh von Germany Shore. Zunächst hatte die Beauty tatsächlich gar kein gutes Bild von dem Hottie. "Ich dachte, er wäre ein bisschen arrogant und nicht so lustig, aber er hat mich schnell vom Gegenteil überzeugt", verriet sie auf Instagram.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Mai 2024

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

