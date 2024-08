Paulina Ljubas fand Tommy Pedroni im ersten Moment arrogant

Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni (29) sind schon seit elf Monaten ein Paar. Die Romanze hat vergangenes Jahr angefangen, als die Realitystars bei Germany Shore teilgenommen haben. Auf Instagram fragt ein Fan die Influencerin nun, ob sie direkt hin und weg von dem Franzosen war. Erst hatte sie aber kein gutes Bild von ihm: "Ich dachte, er wäre ein bisschen arrogant und nicht so lustig, aber er hat mich schnell vom Gegenteil überzeugt", gibt Paulina zu.

Einen Crush hatte die Ex on the Beach-Kandidatin aber nicht auf Tommy. "Ich habe mich vor 'Germany Shore' nie so wirklich mit Tommy beschäftigt, außer dass ich seine Temptation Island-Staffel gesehen habe", führt Paulina aus. An der Show hatte Tommy damals mit seiner Ex-Freundin Sandra Sicora (32) teilgenommen, jedoch ging die Beziehung danach wegen ihres Verhaltens in die Brüche.

Noch immer sind Paulina und Tommy ein Herz und eine Seele. Erst vor wenigen Wochen schwärmte die einstige Köln 50667-Darstellerin im Netz: "Glücklich war ich auch in anderen Beziehungen, aber leider immer nur kurzzeitig. Mit Tommy bin ich durchgängig glücklich und muss mir keine Sachen schönreden, die eigentlich nicht in Ordnung sind."

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Instagram / tommypedroni Paulina Ljubas und Tommy Pedroni in Marbella

