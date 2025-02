"Enttäuscht": Das lief zwischen Gabriela und Calvin Kleinen

Im Reality-TV-Cosmos gibt es wohl ein neues Dating-Drama. Vor kurzem plauderte Gabriela, unter anderem bekannt von Ex on the Beach, aus, dass sie von einem Mann enttäuscht und verletzt worden sei. Um wen es sich dabei handeln könnte, mussten ihre Fans auch gar nicht lange rätseln. Im Interview mit "Blitzlichtgewitter Podcast" gesteht Calvin Kleinen (32): "Ich bin derjenige, der Gaby verletzt hat." Doch was lief überhaupt zwischen ihnen? Der TV-Star klärt auf: "Ich hab mich einmal mit ihr zum Essen getroffen. Ich hatte auch gar nichts mit ihr. Wir hatten aber viel Kontakt und haben viel miteinander telefoniert. [...] Ich fand die immer echt nice und cool und dachte mir: 'Hey, guck dir das doch einfach mal an'."

Calvin habe laut ihm aber von Anfang an mit offenen Karten gespielt. "Sie wusste, dass bei mir ein Dating-Format-Dreh anstand. Das habe ich ihr auch die ganze Zeit gesagt", betont er und fügt hinzu, ehrlich kommuniziert zu haben, dass dort "alles passieren" könnte. Dennoch sei das Interesse von beiden Seiten da gewesen. Auch Gaby schildert ihre Sicht der Dinge. In ihrer Instagram-Story erklärt sie: "Ich kann nur sagen, Calvin ist kein schlechter Mensch, natürlich hat er mich enttäuscht und verletzt mit den Aktionen, die er gebracht hat, aber von meiner Seite ist kein böses Blut und von seiner Seite auch nicht und wir haben das auch privat geklärt." Welche "Aktionen" sie genau meint, verrät die Beauty jedoch nicht.

Der Flirt zwischen den zwei Influencern scheint aus und vorbei zu sein. Wie er bereits in seinem Interview erwähnte, ging es für Calvin in der Zwischenzeit ja auch wieder auf Partnersuche vor der Kamera. Dieses Mal mischt der Blondschopf das österreichische Reality-TV auf. Bei "Match in Paradise" suchte der 32-jährige Single in einer luxuriösen Villa auf Kreta die Frau fürs Leben. Zuvor versuchte er schon bei einigen ähnlichen Formaten sein Glück. Den Aachener kennt man unter anderem aus Temptation Island, Temptation Island V.I.P. und Are You The One – Reality Stars in Love.

RTL / Frank Beer Gabriela, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, TV-Bekanntheit

