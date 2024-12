Calvin Kleinen mischt österreichisches Dating-Format auf

Calvin Kleinen (32) wagt sich in ein neues Abenteuer: Der Realitystar will in der kommenden Staffel der österreichischen Dating-Show "Match in Paradise" seine Frau fürs Leben finden. Ab dem 16. Dezember 2024 zieht er gemeinsam mit neun weiteren Singles in eine luxuriöse Villa auf der griechischen Insel Kreta ein. Vorab haben sich die Teilnehmer über eine Dating-App gematcht und sind nun gespannt, ob die Chemie auch im echten Leben stimmt. In paradiesischer Umgebung wollen sie herausfinden, ob sie das perfekte Paar sind oder ob die Versuchungen des Paradieses sie in jeweils andere Arme treiben.

Das Konzept von "Match in Paradise" lädt die Teilnehmer zu einem spannungsgeladenen Dating-Spiel ein, bei dem nicht nur die Konkurrenz untereinander, sondern auch neu eintreffende Verführer die gebildeten Paare auf die Probe stellen. In sogenannten Match Nights vergeben die Kandidaten Herzen an ihre Favoriten – doch wer am Ende kein passendes Gegenüber findet, muss die paradiesische Villa verlassen. Calvin kann gespannt bleiben, ob diesmal eine Dame sein Herz erobern könnte.

Für den Aachener ist es nicht das erste Mal, dass er im Fernsehen nach der großen Liebe sucht. Bereits in Formaten wie Temptation Island, Temptation Island V.I.P. und Are You The One – Reality Stars in Love wollte er seine Traumfrau kennenlernen – allerdings bisher ohne Erfolg. Obwohl er in der Vergangenheit als TV-Macho bekannt war, gibt er die Hoffnung auf eine feste Beziehung nicht auf. Neben ihm nehmen auch andere populäre Gesichter der Reality-TV-Szene teil, darunter AYTO-Bekanntheit Sabrina und auch Erika, die bei Forsthaus Rampensau dabei war.

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Mai 2024

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Calvin Kleinen

