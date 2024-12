Nach Kritik: Gloria Glumac verteidigt "My Style Rocks"-Jury

Die neue Show "My Style Rocks" spaltet aktuell die Geister. In dem Format bewertet eine Jury rund um Harald Glööckler (59) und Larissa Marolt (32) die Outfits der Kandidaten zu vorgegebenen Mottos. Insbesondere Harald leistet sich dabei immer wieder harte Urteile und spitze Bemerkungen und sorgt damit für Aufruhr im Netz. Teilnehmerin Gloria Glumac (32) musste sich ebenfalls einiges anhören – dennoch nimmt sie den Juroren das Gesagte nicht übel. In ihrer Instagram-Story stellt sie klar, sie sei nicht verletzt gewesen und betont: "[Ich] war mit der ganzen Jury gut."

Immer wieder erntete Gloria in der Show Kritik für ihre Looks. Ihr Outfit zum Motto "Femme Fatale" erinnerte Harald an eine "Puffmutter", sowohl ihr Hochzeits- als auch ihr Red-Carpet-Kleid empfand er nicht als wertig genug. Die Temptation Island-Bekanntheit ließ sich das Urteil der Jury jedoch nicht gefallen und gab wiederholt Widerworte. Einmal verließ sie sogar vorzeitig die Bühne mit den Worten: "Ich will nichts mehr hören, ich hab keine Lust mehr." Das Verhalten stieß besonders Harald sauer auf. "Der Ton passt mir gar nicht. Eine Frechheit!", wetterte der Designer, bevor er Gloria die schlechtestmögliche Bewertung servierte.

Viele Äußerungen von Harald gehen den Zuschauern zu weit. Auf TikTok ging kürzlich ein Clip der Show viral, in dem er eine Kandidatin im pinken Minikleid zur Schnecke macht. Nachdem sie ihm ins Wort gefallen ist, schlägt er in dem Video auf den Tisch und schreit: "Entweder rede ich oder du! Es reicht jetzt! Mann!" Die Showteilnehmerin bricht daraufhin in Tränen aus. Auf der sozialen Plattform werden seither Stimmen laut, die Haralds Qualifikation als Juror infrage stellen. So kommentiert ein entgeisterter Nutzer: "Wie kann dieser Mensch über Schönheit oder über Geschmack reden?"

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im September 2024

Getty Images Harald Glööckler, Designer

