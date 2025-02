Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Hochzeitstag in Las Vegas

Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) haben ihren sechsten Hochzeitstag auf besonders glamouröse Weise gefeiert. Das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, gönnte sich eine romantische Auszeit in Las Vegas. Auf Instagram teilte Heidi intime Einblicke in den Tag. Ungeschminkt und verliebt posierten die beiden zunächst im Bett, eng aneinander gekuschelt. Dazu schrieb Heidi die rührenden Worte: "Danke, Universum, dass du Tom in mein Leben gebracht hast." Am Abend zeigten sie sich dann elegant: Heidi in einem schwarzen Glitzerkleid, Tom leger und entspannt. Gemeinsam besuchten sie das luxuriöse Wynn Hotel sowie das angesagte Restaurant Delilah.

In Las Vegas ließen die beiden nichts aus. Im Casino probierten sie ihr Glück an den Spielautomaten, bevor im Delilah ein exklusives Dinner auf dem Programm stand. Die Atmosphäre des Restaurants, das durch sein nostalgisches Design an die 1950er-Jahre erinnert, wurde von Livemusik begleitet. Heidi und Tom genossen Cocktails und entschieden sich für ein Abendessen mit Burgern und wildem Gletscher-Wolfsbarsch. Ein besonders liebevoller Moment wurde in einem Instagram-Video festgehalten. Darin ist zu sehen, wie Tom zärtlich seine Hand auf Heidis Oberschenkel legt, während sie die nostalgische Bar-Atmosphäre und Livemusik genießen. Zudem postete Heidi ein Bouquet weißer Rosen, begleitet von einer Glückwunschnachricht, die möglicherweise von Toms Bruder Bill Kaulitz (35) stammt.

Kennengelernt haben sich Heidi und Tom im Februar 2018 auf einer Party des Designers Michael Michalsky (58). Nur kurze Zeit später machten sie ihre Beziehung öffentlich, was anschließend zu einer Märchenhochzeit führte. Während Heidi in früheren Beziehungen oft mit der Öffentlichkeit und dem Druck zu kämpfen hatte, scheint sie mit dem Musiker von Tokio Hotel in ihrer persönlichen Erfüllung angekommen zu sein. Und den neuen Bildern nach zu urteilen, spricht alles dafür, dass dieser Bund wirklich für die Ewigkeit geschaffen ist.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Fashion Week in Paris

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

