Ismail Görgülü verrät seine peinlichste Situation am BTN-Set

Ismail Görgülü, bekannt aus der Serie Berlin - Tag & Nacht, hat im Gespräch mit Promiflash exklusiv verraten, welcher kuriose Moment von den Dreharbeiten ihm bis heute nachhängt: Das Drehbuch sah innige Kussszenen mit Schauspielkollegin Laura Maack (37) vor, die in der Serie Paula verkörpert. Da Ismail jedoch lange keine intimen Szenen mehr gedreht hatte, sei er sich unsicher gewesen, welche Intensität er hier an den Tag legen sollte. Vor allem, nachdem der Regisseur ihn geradezu angestachelt hatte, besondere Leidenschaft in die Szene zu stecken, sei er über das Ziel hinausgeschossen: "Ich wollte sie mit meinem Kuss fast aufessen", erzählte er lachend. Als er die Aufnahme schließlich zu Gesicht bekam, sei er vor sich selbst erschrocken: "Gut, dass sie nicht in Ohnmacht gefallen ist."

Neben den intimen Momenten erlebte Ismails Figur bei "Berlin - Tag & Nacht" aber auch emotionale Herausforderungen. Besonders zwei Szenen blieben dem 31-Jährigen dabei noch lange im Gedächtnis. Die erste war der Verlust seines Serienvaters, der an Krebs verstarb: "Das war eine unglaublich intensive Erfahrung, weil es mich so berührt hat", erzählte er gegenüber Promiflash. Auch die Geschichte, in der seine Rolle Sami seine Verlobte mit einer anderen Frau hinterging, zählt für Ismail rückblickend zu den belastendsten Dreherfahrungen. Solche Herausforderungen hätten ihn jedoch als Schauspieler wachsen lassen und ihm geholfen, sich mit schwierigen Emotionen auseinanderzusetzen, wie er heute sagt.

Ismail spielte die Rolle des Sami Hamid in der Serie von 2023 bis 2025 und verabschiedete sich Anfang des Jahres von seinen Fans. In einem emotionalen Instagram-Post beschrieb er, wie sehr ihm sein Charakter ans Herz gewachsen sei und bedankte sich bei den Zuschauern und seinem Team. Der Schauspieler hatte in den zwei Jahren bei "Berlin - Tag & Nacht" nicht nur berufliche Erfolge gefeiert, sondern auch viele Freundschaften geknüpft. "Die Erinnerungen und die Liebe, die ich auf diesem Weg gesammelt habe, bleiben für immer", betonte Ismail. Trotz seines Ausstiegs bleibt er der Serien-Community durch seine unvergesslichen Szenen sicherlich noch lange in Erinnerung.

RTLZWEI/Christoph Kassette "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Laura Maack

RTL II Ismail Görgülü als "Berlin - Tag & Nacht"-Sami

