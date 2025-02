"Berlin - Tag & Nacht"-Sami Ismail Görgülü verlässt Serie

Mit einem herzlichen Dankeschön leitete Ismail Görgülü die traurige Nachricht in seiner Instagram-Story ein: Nach rund zwei Jahren verlässt er Berlin - Tag & Nacht und lässt seine Rolle als Sami hinter sich. "Man sagt, jede Reise hat ein Ende, aber die Erinnerungen und die Liebe, die man auf diesem Weg sammelt, bleiben für immer. Heute verabschiede ich mich von meiner Rolle als Sami – eine Rolle, die nicht nur Teil meiner Arbeit war, sondern Teil meines Herzens geworden ist", begann der Reality-TV-Darsteller sein Abschiedsstatement.

Im Laufe der Jahre habe Ismail alles gegeben, um seine Figur bestmöglich zu spielen – für seine Fans, denn vor allem denen ist er überaus dankbar. "Ihr habt mich getragen, mir Kraft gegeben und gezeigt, dass das, was wir tun, wirklich etwas bedeutet. [...] Ihr seid mehr als nur Zuschauer – ihr seid eine Familie", schwärmte der 31-Jährige. Gleichermaßen bedankte er sich bei seinen Kollegen, Vorgesetzten, Mitarbeitern und Freunden. "Diese Reise mag hier enden, aber die Liebe und Dankbarkeit, die ich empfinde, bleiben bestehen", schließt er seinen Story-Post ab.

Ismail ist bereits der Zweite innerhalb kurzer Zeit, der sich von seinen "Berlin - Tag & Nacht"-Kollegen und Fans verabschiedet. Erst im Januar sagte Mareike Flügge (29) Lebewohl, die über viele Jahre hinweg Franzi verkörperte. Anders als im Jahr 2020, als die Berlinerin die Arbeit bei der Serie für zwei Jahre pausierte, ist der Abschied wohl tatsächlich für immer. Eine Rückkehr sei diesmal bisher nicht angedacht. "Das war mein Ausstieg, mein Abschied. Freut mich, dass euch die Franzi so viel Freude bereitet hat und so sehr am Herzen lag", bedankte sich die BTN-Bekanntheit.

Instagram / ismailgorgulu Ismail Görgülü, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / maikmoritz Mareike Flügge, Schauspielerin

