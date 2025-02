"Let's Dance"-Auftaktshow sichert sich den Primetime-Sieg

Der Startschuss für die neue Staffel von Let's Dance fiel am Freitagabend – und lockte erneut ein großes Publikum vor die Bildschirme. Zum Auftakt der 18. Staffel performten die 14 Promis Gruppentänze. Anschließend wurden sie ihren Profitänzer-Partnern zugeteilt – und das scheint für viele Fans besonders spannend gewesen zu sein! Mit 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt, darunter 0,92 Millionen in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, sicherte sich die Tanzshow den Tagessieg in der Primetime!

Doch trotz des Erfolgs fällt auf, dass die Zuschauerzahlen im Vergleich zu den Vorjahren etwas abgesackt sind. Während 2023 und 2024 die "Let's Dance"-Premiere jeweils rund vier Millionen Zuschauer lockte, lagen die Werte in diesem Jahr leicht darunter. Auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist um 3,5 Prozentpunkte gesunken. Konkurrenzformate wie The Voice Kids auf Sat.1 hatten deutlich weniger Zuschauer. Das Musikformat startete ebenfalls in eine neue Staffel, erreichte aber nur einen Marktanteil von 7,9 Prozent.

Die Begeisterung für "Let's Dance" ist in Deutschland seit Jahren ungebrochen. Die Show begeistert nicht nur durch spektakuläre Tänze, sondern vor allem durch die Dynamik und Chemie zwischen den prominenten Teilnehmern und ihren professionellen Tanzpartnern. In diesem Jahr sind unter anderem Stars wie Schauspielerin Simone Thomalla (59), Realitystar Leyla Lahouar (28), Schlagersänger Marc Eggers (38) oder Musikerin Jeanette Biedermann (45) dabei. Aber auch Influencerin Paola Maria (31) und Roland Trettl (53) versuchen ihr Glück. Besonders gut scheint in der Auftaktsendung aber Taliso Engel angekommen zu sein – der Para-Schwimmer konnte sich durch die Jury-Punkte und Zuschauerstimmen die Wildcard sichern. Seine Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) und er sind dadurch in der kommenden Woche geschützt.

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov, Paola Maria mit Massimo Sinató, Leyla Lahouar mit Sergiu Marus

RTL / Stefan Gregorowius Taliso Engel und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

