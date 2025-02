Kein Interview mit Sergiu: Leyla Lahouar macht Hatern Ansage

In der Kennenlernshow von Let's Dance wurde Reality-Sternchen Leyla Lahouar (28) Tanzprofi Sergiu Maruster zugeteilt. Auf ein Interview der beiden nach der Show mussten die Fans aber lange warten – und das, obwohl alle anderen Paare interviewt wurden. Wie Leyla jetzt in ihrer Instagram-Story erzählt, erreichten sie deshalb jede Menge fiese Nachrichten. Davon hat sie jetzt genug. "Es war nicht unsere Entscheidung, wer die Interviews mit wem führt, sondern das entscheiden immer die Magazine", stellt sie klar. Für die Promi Big Brother-Gewinnerin selbst sei die Situation auch befremdlich gewesen: "Ich fand es selbst auch unangenehm, dass ich als Einzige nicht mit meinem Tanzpartner Sergiu dort stand. Ich hätte dann lieber danach separat mit Mike (32) ein Interview geführt, aber das liegt nicht in unserer Hand – also bitte ich darum, uns nicht immer direkt zu beleidigen."

Mit Profitänzer Sergiu könnte Leyla aber offenbar kaum zufriedener sein. "Ich bin richtig happy, dass ich mit Sergiu tanzen darf. Ich denke, wir werden ein tolles Team sein und dass er mir viel beibringen wird", meint die 28-Jährige. Immerhin haben die beiden auch etwas gemeinsam – sie sind beide die Neuen. Der gebürtige Rumäne ist zum allerersten Mal für "Let's Dance" im Einsatz. Leyla hingegen schwebt zum ersten Mal überhaupt über ein Tanzparkett – sie ist blutige Anfängerin. In der Eröffnungsshow machte sich das auch schon bemerkbar, denn die Kritik der Jury an ihrem Tanz fiel eher durchwachsen aus. Vor allem Joachim Llambi (60) ging hart mit ihr ins Gericht. Das traf die Influencerin so hart, dass sie im Hotel sogar weinte.

Für Leyla geht bei "Let's Dance" ein kleiner Traum in Erfüllung. Mit entsprechend viel Elan und Begeisterung ging sie bereits an das Gruppentraining heran. In der ersten Sendung präsentierte sie zusammen mit Simone Thomalla (59) und Paola Maria (31) einen Cha-Cha-Cha. Nach der ersten Trainingsstunde mit den Profis meldete Leyla sich bei ihren Fans und jammerte über schmerzende Füße: "So, Leute, erstes Training ist vorbei. Ich sterbe, es tut so weh."

