Nach Kritik von Llambi: Leyla Lahouar hat im Hotel geweint

Reality-TV-Star Leyla Lahouar (28) hatte bei der Kennenlernshow von "Let's Dance" einen schwierigen Start. Gemeinsam mit Simone Thomalla (59) und Paola Maria (31) präsentierte sie am Freitagabend eine Cha-Cha-Cha-Performance – doch die drei konnten nicht allzu sehr punkten. Während Juror Jorge González (57) den Auftritt zwar als verbesserungswürdig, aber zumindest vielversprechend einstufte, machte Joachim Llambi (60) seiner Rolle als strenger Kritiker alle Ehre. "Nee, das war nicht viel", urteilte er und erklärte, dass er den Auftritt bereits nach wenigen Takten als misslungen ansah. Besonders Leyla traf diese Kritik hart. Hinter den Kulissen offenbarte sich, wie sehr Leyla von den Worten mitgenommen war. Laut ihrem Verlobten Mike Heiter (32) brachten die Aussagen des Jurors sie sogar zum Weinen. "Sie hat sehr gelitten und abends geweint", verriet er gegenüber Bild.

Die Ex-Dschungelcamperin erklärte gegenüber dem Blatt: "Ich fand die Bewertung traurig. Alle anderen haben wenigstens ein bisschen positive Kritik bekommen und wir gar nichts!" Sie habe sich mehr Zuspruch erhofft. Stattdessen sind sie und ihre drei Mitstreiterinnen verunsichert und geknickt gewesen. Auch Leylas Partner Mike fand Llambis Kritik zu hart für die Auftaktshow, erzählte er: "Es hat mich auch sehr im Herz getroffen, das zu hören. Ich weiß, wie sehr sie sich angestrengt hat und die Füße schmerzen."

Dass Leyla nicht in Bestform war, erklärt sich auch durch gesundheitliche Probleme in den Tagen vor der Show. Die 27-Jährige, die für ihren großen "Let's Dance"-Traum alles gibt, musste sich mit einem Tinnitus und einer Halsentzündung herumschlagen. Doch mittlerweile fühlt sie sich fitter und will in den kommenden Wochen noch härter arbeiten, um zu beweisen, dass sie auf die Bühne gehört. "Ich werde alles geben", versicherte Leyla entschlossen gegenüber der Zeitung. Das Training hat zumindest körperlich schon erste Ergebnisse gezeigt: "Meine Oberschenkel und mein Popo sind schon etwas strammer geworden." In den kommenden Wochen muss sie vor Joachim Llambi dann wohl mehr beweisen – unterstützt wird sie dabei von Tanzprofi Sergiu Maruster.

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov, Paola Maria mit Massimo Sinató, Leyla Lahouar mit Sergiu Marus

RTL / Stefan Gregorowius Sergiu Maruster, Leyla Lahouar, Zslot Sándor Cseke und SelfieSandra bei "Let's Dance"

