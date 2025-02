Khloé Kardashian verrät: Das will sie von Mama Kris erben

Während einer neuen Podcast-Folge von Khloé in Wonderland hat Khloé Kardashian (40) mit einer unerwartet offenen Aussage für Aufsehen gesorgt. Die zweifache Mutter verriet, dass sie und ihre Schwester Kim Kardashian (44) bereits Wünsche geäußert hätten, was sie eines Tages von ihrer Mutter Kris Jenner (69) erben möchten. Khloé machte dabei deutlich: "Kim so: 'In deinem Testament, kann ich deine Diamanten haben?' Und ich so: 'Kann ich deine Geschirrsets haben?' Danach hatte ich gefragt." Zu Gast im Podcast war Star-Eventplanerin Mindy Weiss, die seit Jahrzehnten eng mit der Kardashian-Familie verbunden ist.

Mindy, die schon Kris' Hochzeit mit Robert Kardashian Sr. (✝59) geplant hat, ließ im Podcast verlauten, dass sie selbst ein großer Bewunderer von Kris' beeindruckender Geschirr-Sammlung sei. "Ihre Schränke sind der Traum eines jeden Partyplaners", schwärmte sie und fügte hinzu, dass die thematisch sortierten Sets – etwa für Weihnachten und Ostern – einfach einzigartig seien. "Manche Leute denken an andere Dinge, aber für mich ist das besser als Sex." Dass ihre Familie mit solch scheinbar morbiden Themen sehr humorvoll umgeht, sei laut Khloé nichts Neues. Bereits in einer Folge der Reality-Serie Keeping Up with the Kardashians war darüber diskutiert worden, Kris' Knochen nach ihrem Tod in Schmuckstücke zu verwandeln, was selbst Kris als "seltsam" bezeichnet hatte.

Die Kardashian-Jenners sind bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ob es um ihren extravaganten Lebensstil, ihre Kosmetik-Marken oder ungewöhnliche Familiengespräche geht – ihre Offenheit sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Kris, Managerin der Familie mit einem geschätzten Vermögen von 170 Millionen Dollar, ist das Herzstück des Clans. Ihr Fokus auf Traditionen, wie den Einsatz ihrer kostbaren Geschirrsets bei Festen, spiegelt ihre Liebe zum Detail wider. Khloé, die besonders für ihren Humor und ihre Bodenständigkeit geschätzt wird, zeigt einmal mehr, dass auch bei einer der berühmtesten Familien der Welt das Alltägliche einen besonderen Wert hat.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Khloé Kardashian, "The Kardashian"-Stars

Instagram / khloekardashian Khloé, Kourtney, Kim Kardashian, Kris, Kendall und Kylie Jenner an Weihnachten 2023

