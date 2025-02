Mama Kris Jenner kritisiert Khloé Kardashians lässigen Look

Khloé Kardashian (40) hat jetzt offenbart, dass ihre Mutter Kris Jenner (69) keine große Anhängerin ihres entspannten Kleidungsstils sei. Im Gespräch mit der britischen Zeitung The Sunday Times erzählte der Reality-Star, dass Kris sie oftmals kritisch mustere, wenn sie in bequemer Kleidung das Haus verlasse. "Sie wird sauer auf mich, wenn ich in weiten Jogginghosen rausgehe. Sie mustert mich dann nur von oben bis unten", erklärte Khloé. Ihre Mutter lege selbst großen Wert darauf, stets perfekt gestylt zu sein, und verlasse das Haus nie ohne ein makelloses Outfit.

Khloé, die sich selbst als modebewusst und mit einem "modernly sexy"-Stil beschreibt, sprach außerdem über die starken Modeeinflüsse von Frauen ihrer Familie. Ihre Großmütter und ihre Mutter seien immer tadellos gekleidet gewesen. Besonders erwähnte sie ihre Großmutter MJ, die früher eine Boutique besaß und stets elegant erschien. Trotz Kritik an ihrer derzeitigen Vorliebe für lässige Looks teilte Khloé auch eine liebevolle Erinnerung: Der wertvollste Schatz in ihrem Kleiderschrank sei ein Paar Dolce & Gabbana Lederstiefel, die ihr Vater Robert Kardashian (✝59) ihr geschenkt habe, als sie 13 gewesen war. Auch, wenn sie damals noch jung war, hätten diese Stiefel bis heute eine große Bedeutung für sie.

Trotz der modischen Differenzen bleibt Kris die größte Unterstützerin ihrer Tochter. Khloé verriet, dass ihre Mutter sie ermutige, ihren Körper in Bildern festzuhalten. "Sie sagt immer: 'Du wirst nie besser aussehen als jetzt'", berichtete die Unternehmerin mit einem Augenzwinkern. Obwohl Khloé manchmal genervt reagiert, scheint der Rat von Kris aus liebevoller Fürsorge zu kommen – besonders, da sie das Selbstbewusstsein und den Stil ihrer Tochter immer wieder lobt, wenn es darauf ankommt. Die enge Mutter-Tochter-Beziehung bleibt dabei unerschütterlich.

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian und Kris Jenner, "The Kardashians"-Stars

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Kris Jenner

