Cynthia Erivo verrät Details zum zweiten "Wicked"-Teil

Cynthia Erivo (38), bekannt als Elphaba in der Wicked-Verfilmung, hat vor Kurzem erste Einblicke in den kommenden zweiten Teil des Musical-Epos gegeben, der am 21. November in die Kinos kommen soll. Bei einem Interview auf dem roten Teppich vor den SAG Awards 2025 erklärte die Schauspielerin, dass der Nachfolger von "Wicked" eine reifere und intensivere Geschichte erzählen werde, berichtet People. Gemeinsam mit Stars wie Ariana Grande (31), Jonathan Bailey (36) und Ethan Slater (32) bringt Cynthia die Figuren auf eine neue Ebene: "Ich denke, man kann im zweiten Teil ein bisschen Würze erwarten, weil sie ein bisschen erwachsener geworden sind. Sie sind nicht mehr in der Schule; sie haben ihre Karrieren und ihre Entscheidungen getroffen, und ich denke, wir werden ein bisschen mehr Würze sehen. Auf jeden Fall. Das ist notwendig."

Fans des Musicals dürfen darüber hinaus auf einige eindrucksvolle Songs hoffen. Vor allem die Lieder "For Good" und "No Good Deed" könnten laut Cynthia etwas Besonderes werden. Neben den neuen musikalischen Momenten wird "Wicked: For Good" eine zentrale Botschaft weitertragen, die besonders Cynthia am Herzen liegt: "Es ist schön zu sehen, wie Menschen sich in Elphaba wiederfinden und feiern, wie unterschiedlich sie sind und was sie einzigartig macht", schwärmte sie über die Verbindung des Publikums zu ihrer Figur. Ariana Grande hielt sich in ihren Aussagen ebenfalls nicht zurück und versprach laut dem Newsportal bei einem anderen Event: "Der zweite Film verkörpert bedingungslose Liebe, Vergebung und Freundschaft."

Neben ihrer beeindruckenden Karriere als Schauspielerin ist Cynthia Erivo auch eine erfolgreiche Sängerin, die bereits mehrfach für ihre musikalische Arbeit ausgezeichnet wurde. "Wicked" scheint die Sängerin emotional ganz besonders zu berühren. In Interviews betonte sie immer wieder, wie wichtig ihr die Botschaft von Akzeptanz und Individualität ist. Cynthia, die eigentlich aus der Theaterwelt stammt, wird von vielen für ihre kraftvollen, emotionalen Performances bewundert und hat es mit ihrer Vielseitigkeit in Hollywood ganz nach oben geschafft. Und das nicht ohne Grund: Auf ihre Rolle in "Wicked" hat sie sich sehr intensiv vorbereitet.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Januar 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande

