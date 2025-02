Cynthia Erivos intensive Vorbereitung auf die "Wicked"-Rolle

Cynthia Erivo (38) hat keine Mühen gescheut, um ihre Rolle als Elphaba in der musikalischen Verfilmung von Wicked zu meistern. Für die körperlich und stimmlich anspruchsvolle Darstellung trainierte die Schauspielerin monatelang – oft unter extremen Bedingungen. "Ich habe alles gegeben", verrät sie laut People bei einer Fragerunde, die die Schauspielergewerkschaft SAG organisierte. Für die Dreharbeiten, die nur zwei bis drei Stunden Schlaf pro Nacht erlaubten, habe Cynthia ihre Tage mit bis zu zweistündigen Workouts begonnen, bevor es ans Set ging. Die waghalsigen Szenen, bei denen sie unter anderem in einen Gurt geschnallt in der Luft fliegend singen musste, hätten sie an ihre Grenzen gebracht.

Um bestmöglich vorbereitet zu sein, habe Cynthia eine persönliche Trainingsroutine entwickelt, die ihresgleichen sucht. Sie habe Atemübungen mit Langstreckenläufen und Fahrradfahren kombiniert, um ihre Lungenkapazität zu stärken. "Es hilft, anders zu atmen, als wenn man nur ruhig steht", erklärt sie. Auch Hilfsmittel wie eine Infrarot-Saunadecke seien zum Einsatz gekommen, um Verletzungen und Muskelverspannungen zu lindern. Gemeinsam mit Ariana Grande (31), die die Rolle der Glinda spielt, habe Cynthia größten Wert darauf gelegt, den Figuren die Hingabe und Tiefe zu geben, die sie verdienen. "Diese Frauen verdienen unser Bestes. Also gaben wir alles", sagt die Schauspielerin.

Cynthia wurde für ihre intensive Vorbereitung auf die Rolle bereits mehrfach gelobt – und das Resultat kann sich sehen lassen. Mit ihrer Darstellung ist sie für den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert, während Ariana als "Beste Nebendarstellerin" ins Rennen geht. In Hollywood ist Cynthia für ihre Disziplin und Leidenschaft bekannt. Bereits als Musical-Darstellerin am Broadway erarbeitete sie sich den Ruf, sich vollständig in ihre Rollen hineinzuleben. "Ich muss sicher sein, dass mein Körper und mein Geist bereit sind", erzählt sie. Auch wenn sie zeitweise ihre eigene Gesundheit infrage gestellt habe, bleibt sie ihrem Ruf treu.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Darstellerinnen von "Wicked"

Getty Images Cynthia Erivo, Schauspielerin

