Dokumentation über Kicker Thomas Müller kommt im März

Thomas Müller (35), Star des FC Bayern München und einer der bekanntesten deutschen Fußballer, erhält seine eigene Dokumentation. Ab dem 4. März wird "Thomas Müller – Einer wie keiner" bei Prime Video verfügbar sein, wie der Streamingdienst nun bekannt gab. In dem Film sollen Fans einen hautnahen und authentischen Einblick in das Leben des Sportlers erhalten – sowohl in seinen Alltag als auch hinter die Kulissen seiner beeindruckenden Karriere. Ob auf dem Spielfeld, mit seiner Familie oder im Umgang mit Höhen und Tiefen – die Dokumentation verspricht, Thomas so zu zeigen, wie er wirklich ist.

Die Filmproduktion begleitet Thomas von seinen Anfängen im ländlichen Bayern, wo er bereits mit zehn Jahren seinen Weg zum FC Bayern fand, bis hin zu den wichtigsten Meilensteinen seiner Karriere. Zu sehen sind nicht nur große sportliche Erfolge wie die WM 2014, sondern auch persönliche und professionelle Herausforderungen sowie emotionale Momente – wie etwa sein Abschied aus der Nationalmannschaft während der Heim-EM. Fans dürfen sich zudem auf exklusive Szenen mit Familie und Freunden freuen, in denen Müller seine bekannte schlagfertige und bodenständige Persönlichkeit zeigt.

Bereits vor der Veröffentlichung wurde die Dokumentation in den sozialen Netzwerken vom Fußballer selbst angekündigt und von Fans mit Spannung erwartet. "Ihr lernt mich von einer anderen Seite kennen", schrieb Thomas dazu auf Instagram. Privat ist er seit Jahren mit seiner Jugendliebe Lisa (35) verheiratet, die passionierte Reiterin ist. Das Paar lebt auf einem idyllischen Hof in Oberbayern. Thomas beschreibt oft, wie wichtig ihm seine Familie sowie der Rückhalt im privaten Umfeld sind, um die Herausforderungen seines aufregenden Profialltags zu meistern. Dennoch gibt es seit einiger Zeit Gerüchte um die Beziehung des Ehepaars. Zuletzt wurde sogar vermutet, dass die beiden Weihnachten nicht gemeinsam verbracht hätten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller nach dem verlorenen EM-Spiel gegen Spanien

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa und Thomas Müller im Juni 2022

Anzeige Anzeige