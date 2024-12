Hat Thomas Müller etwa ohne seine Lisa Weihnachten gefeiert?

Die Gerüchteküche brodelt fröhlich weiter. Thomas Müller (35) hat Weihnachten mit seinem jüngeren Bruder Simon Müller gefeiert. Das zeigt ein Foto, das der Fußballer auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Auf dem Bild posieren die beiden Brüder zusammen, Arm in Arm – doch von seiner Ehefrau Lisa Müller (35) fehlt jede Spur. Unklar ist, ob die Pferdeliebhaberin das Foto gemacht hat oder ob sie womöglich gar nicht beim Weihnachtsfest dabei war.

Auch den Fans fällt auf, dass sich das Ehepaar nicht mehr gemeinsam ablichten lässt. "Was ist passiert? Ich vermisse Thomas und Lisa", fragt sich ein besorgter Social-Media-Nutzer. Bisher haben sich die beiden 35-Jährigen noch nicht zu den Spekulationen geäußert. Ein Grund, wieso Lisa auf den Weihnachtsbildern nicht zu sehen ist, könnte folgender sein: Wie Bild vor einigen Tagen erfahren haben will, soll sich die Reiterin aus der Öffentlichkeit herausgezogen haben, um Fake-Profilen auf Dating-Plattformen entgegenzuwirken. Demnach soll es Menschen geben, die ihre Fotos im Netz zweckentfremden.

Im Mai tauchten erstmals Krisengerüchte über Thomas und Lisas Beziehung auf. Die Frau des Kickers löschte nämlich nahezu alle Bilder von sich und ihrem Mann auf Social Media. Diese radikale Löschung wiederholte sie in den vergangenen Monaten mehrfach. Gegenüber dem gleichen Newsportal erklärte eine Sprecherin der Spielerfrau, dass Lisas Löschungen und die wenigen Auftritte in der Öffentlichkeit einen anderen Ursprung haben: "Frau Müller möchte keine Person des öffentlichen Lebens sein. Sie wird keine Interviews mehr geben oder sich öffentlich zeigen und wird auch keine anderweitig bezahlte Werbetätigkeit mehr leisten." Ob die Müllers also zwar Weihnachten gemeinsam gefeiert haben und es nur nicht im Netz geteilt haben oder ob sich hier doch eine Krise anbahnt, bleibt ungewiss.

Anzeige Anzeige

Instagram / esmuellert Simon und Thomas Müller im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa und Thomas Müller, Dressurreiterin und Fußballer

Anzeige Anzeige

Anzeige