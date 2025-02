George Clooney lehrt seinem Sohn (7) Lektionen durch Schach

George Clooney (63) hat kürzlich Einblicke in das Leben mit seinen Zwillingen Alexander (7) und Ella (7) gegeben. In der "The Late Show with Stephen Colbert (60)" erzählte der Schauspieler, dass sein Sohn Alexander leidenschaftlich gerne Schach spielt und regelmäßig an Turnieren teilnimmt. Dabei tritt Alexander oft gegen deutlich ältere Gegner an, was nicht immer in einem Sieg endet. "Er gewinnt nicht jedes Mal, was man sich vorstellen kann. Und er wird wütend", erklärte George. Um seinem Sohn den Umgang mit Niederlagen beizubringen, rät er ihm nach jedem Spiel: "Du schüttelst dem anderen die Hand und sagst: 'Gutes Spiel, beim nächsten Mal schlage ich dich.'" Genau diese Haltung möchte George seinem Kind auch abseits des Schachbretts vermitteln.

George und seine Frau Amal Clooney (47), die seit 2014 verheiratet sind, legen großen Wert darauf, dass Alexander und seine Zwillingsschwester Ella an erster Stelle stehen. Seit der Geburt der Zwillinge im Jahr 2017 wählen beide ihre beruflichen Projekte sehr sorgfältig aus, um genügend Zeit für die Familie zu haben. "In der Ehe und jetzt mit den Kindern gibt man den Egoismus auf, sich nur um sich selbst zu kümmern", äußerte George kürzlich im Gespräch mit People und fügte hinzu: "Amal und ich fühlen uns so glücklich und reden jeden Tag darüber." Trotz aller Bemühungen treiben berufliche Verpflichtungen das Paar häufig auseinander.

Dass George seine Vaterrolle dennoch mit Herzblut erfüllt, zeigte er auch in einem früheren Interview, als er von den verschiedenen Persönlichkeiten seiner Zwillinge schwärmte. "Wenn man Zwillinge hat und sie gleichzeitig auf die gleiche Weise erzieht und sie völlig unterschiedliche Menschen sind, merkt man, wie wenig Einfluss man darauf hat, wer sie sind", beschrieb er im Gespräch mit "Good Morning America". Außerdem verriet der zweifache Vater, dass die beiden gerne Streiche spielen und ihn damit immer wieder überraschen. George, der erst spät Vater wurde, macht diese Erfahrung unvorstellbar glücklich: "Ich schaue sie nur an und denke, dass ich nicht glücklicher sein könnte."

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024

Getty Images Amal und George Clooney im März 2019 im Buckingham Palace

