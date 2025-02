"Langweilig": Fans enttäuscht vom Dschungelcamp-Nachspiel

Am Sonntagabend fand das Dschungelcamp mit dem lang ersehnten Nachspiel ein Ende. Doch den Abschluss der beliebten TV-Show hatten sich einige Fans offensichtlich etwas aufregender vorgestellt, wie Kommentare auf X zeigen. "Es wäre am Ende noch geiler gewesen, wenn sich Jürgen (67) und Jörg (66) noch gekloppt hätten. Vom Wiedersehen an sich hätte ich mir noch ein bisschen mehr versprochen", urteilt ein Social-Media-Nutzer. Ein anderer stellt fest: "Langweiligstes Nachspiel ever."

Auch auf Instagram sind sich die Fans nahezu einig: Das Dschungelcamp-Nachspiel ist gefloppt! "Es wurde Zeit, es war selbst gestern megalangweilig", kommentiert ein Nutzer unter einem Beitrag des offiziellen Show-Accounts, in dem sich das Team bei allen Beteiligten des Formats bedankt. Ein weiterer Nutzer freut sich dennoch auf die kommende Staffel, bittet allerdings darum, von Realitystars abzusehen. Einige Zuschauer sind allerdings auch positiv auf die vergangene Staffel zu sprechen. So freut sich ein User: "Das war eine tolle Staffel, ich habe mich köstlich amüsiert."

Die laut den Zuschauern langweilige Stimmung schien kurzzeitig zu kippen, als Jürgen seinem Ex-Mitstreiter Jörg eine Ansage machte. Der Grund dafür? Nachdem der ehemalige Profisportler die Partnerin des Sportkommentators als "promigeil" betitelt hatte, schoss Jörg gegen Jürgens Partnerin zurück. Er behauptete, vor vielen Jahren ein "Techtelmechtel" mit der Frau des 67-Jährigen gehabt zu haben. Diese Aussage stieß Jürgen sauer auf. "Du kannst froh sein, dass hier eine Sendung läuft, sonst würde ich dir den Kopf abreißen. Ich mache dich fertig", wetterte er beim Nachspiel.

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Timur Ülker, Edith Stehfest, Alessia Herren und Lilly Becker

RTL Jürgen Hingsen, Dschungelcamp-Teilnehmer, 2025

