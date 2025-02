Bollywood-Ikone Govinda soll sich angeblich scheiden lassen

Wie es scheint, hat die mehrere Jahrzehnte andauernde Ehe von Bollywood-Ikone Govinda und seiner Frau Sunita Ahuja nun ein Ende gefunden. Dem Bericht von The Now India zufolge stehen der beliebte 90er-Jahre-Star und seine Gattin nach 37 Jahren Ehe kurz vor der Scheidung. Ein konkreter Grund dafür ist bisher noch nicht bekannt. Die beiden haben die Nachricht von dem Ehe-Aus bisher weder offiziell bestätigt noch dementiert.

Verschiedenen indischen Berichten nach ist die Ehe der beiden durch häufige Streitereien und Meinungsverschiedenheiten über den Lebensstil des jeweils anderen jetzt an einem Tiefpunkt angelangt. Das beliebte Pärchen lebt zudem schon seit einiger Zeit getrennt, wie Sunita selbst kürzlich in einem Interview mit Hindi Rush bestätigte. Sie erläuterte: "Wir haben zwei Häuser, und wir haben einen Bungalow gegenüber unserer Wohnung. Ich habe meinen Tempel und meine Kinder in der Wohnung. Er liebt es, zu reden, also versammelt er zehn Leute um sich und plaudert mit ihnen."

Der Filmstar lernte Sunita kennen, als sein Onkel ihre ältere Schwester heiratete. Die beiden gerieten anfangs wohl immer wieder aneinander, aber schließlich entwickelte sich Liebe zwischen ihnen. Das berühmte Paar heiratete schließlich im Jahr 1987, als sie 18 und der Schauspieler 24 Jahre alt war. Der Schauspieler gab seine Heirat jedoch erst bekannt, nachdem seine Gattin 1988 ihre Tochter Tina zur Welt gebracht hatte. 1997 folgte dann ein Sohn namens Yashvardhan.

Getty Images Govinda und seine Frau Sunita, Oktober 2012

Getty Images Govinda mit Tochter Tina Ahuja und seiner Frau Sunita, September 2017

