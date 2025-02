Nach zwei Kindern muss Rihanna sich modisch neu erfinden

Rihanna (37) hat offen über die Herausforderungen gesprochen, die sie in Bezug auf ihren persönlichen Stil erlebt, seit sie Mutter von zwei Kindern ist. In einem Interview mit Harper's Bazaar erzählte die Sängerin, die Mutter der beiden Jungs RZA (2) und Riot (1) ist, wie sich ihr Zugang zu Mode verändert hat. "Sich anzuziehen, ist jetzt ein eigener Kampf", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie sich oft frage, was praktisch, schnell und sinnvoll sei. Dabei fehle ihr häufig die Energie für aufwendige Outfits: "Man geht durch eine Art Nebel. Mode macht so viel Spaß und ich vermisse diesen Spaß."

Neben den Stilfragen sprach Rihanna offen über ihren Haarausfall nach den Geburten – ein Thema, das sie zuvor bei einem Event für Fenty Hair offenbart hatte. "Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, es passiert und wächst einfach wieder", verriet sie, erstaunt darüber, dass der Haarausfall in Wellen aufgetreten sei. Sie beschrieb, wie sie mit kreativen Frisuren gelernt habe, mit dieser Herausforderung umzugehen. Trotz dieser Veränderungen bleibt die Sängerin ein Symbol für Stilbewusstsein. Auch ihre Mutterschaft zeigte sie mit großem Stil, zum Beispiel bei ihrer Super-Bowl-Halbzeitshow 2023 oder bei glamourösen Auftritten während ihrer Schwangerschaften. Erst vor Kurzem gab sie süße Details über ihre Söhne preis.

Abseits der Fashion-Welt balanciert Rihanna seit mehreren Jahren zwischen ihren Rollen als Musikerin, Unternehmerin und Mutter. Während ihre Karriere mit Hits wie "Umbrella" und "Diamonds" ihren Weg in die Musikgeschichte fand, ist sie heute auch als Visionärin hinter Fenty Beauty und Savage X Fenty bekannt. Ihr Partner und Vater ihrer Kinder, Rapper A$AP Rocky (36), teilt nicht nur das Familienglück, sondern begleitet Rihanna auch bei gemeinsamen Projekten und Auftritten. Zusammen gelten die beiden als Stil-Ikonen, die Mode und Familienleben auf ihre ganz individuelle Art vereinen.

Rihanna im Februar 2025

Rihanna, Februar 2025

