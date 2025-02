Diese Filme und Serien sind ab sofort bei Netflix zu sehen

Ab dem 22. Februar 2025 gibt es für Netflix-Fans wieder einige spannende Neuheiten. Eines der Highlights ist der Film "Das Urteil – Jeder ist käuflich", der einen hochbrisanten Rechtsstreit rund um einen Amoklauf und die Waffenlobby thematisiert. Hier kämpfen skrupellose Akteure um die Entscheidungen der Jury. "Das Urteil – Jeder ist käuflich" schildert, wie eine Witwe nach dem Verlust ihres Mannes vor Gericht geht und dabei auf mächtige Gegner trifft. Während ein skrupelloser Berater versucht, Einfluss auf die Jury zu nehmen, verfolgt einer der Juroren ein gefährliches Spiel mit beiden Seiten.

Auch Serienliebhaber kommen auf ihre Kosten und erhalten einen Einblick in die von Männern dominierte Sportwelt: Mit "Running Point" startet am 27. Februar eine interessante Dramaserie, in der Kate Hudson (45) die Hauptrolle übernimmt. Die von Kate verkörperte Isla Gordon wird überraschend Präsidentin eines Basketballteams und muss sich in einer schwierigen Situation beweisen. Laut Bild, erscheinen aber auch noch andere Filmhits wie "Miss Italia darf nicht sterben" auf der beliebten Streaming-Plattform. Neben "Demon City" und "In der richtigen Spur", die beide am 27. Februar veröffentlicht werden, laufen einen Tag später auch noch "Bastion 36" und "Astana: Metamorphose" an.

Ab dem 25. Februar können Golf-Fans außerdem die dritte Staffel der Serie "Full Swing" genießen, und ab dem 27. Februar startet auf Netflix die erste Staffel von "Pokémon Horizons" und die Serie "Tonic Town". Die Geschichten der neuen Filme und Serien versprechen Nervenkitzel, Emotionen und Unterhaltung.

Getty Images Kate Hudson, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Netflix Logo, aufgenommen 2020 in Virginia, USA

