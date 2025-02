Flop oder Top? Netflix-Show macht Victoria Beckham nervös

Victoria Beckham (50) hat große Pläne: Von der ehemaligen Spice Girls-Sängerin und heutigen Modedesignerin wird es eine Netflix-Dokumentation geben. Der Film soll einen Einblick in Victorias Karriere geben – von ihrer Zeit als Posh Spice bis hin zu ihrer Position als kreative Leiterin ihrer Mode- und Beauty-Marke. Nach dem riesigen Erfolg von Ehemann Davids (49) Dokumentation im Jahr 2023 hofft Victoria, mit ihrem Projekt einen ähnlichen Treffer zu landen. Doch ein Insider verriet dem Mirror: "Sie denkt und hofft, dass es wirklich gut läuft, aber bei dieser Art von Fernsehen besteht immer das Risiko, dass es irgendwie nach hinten losgehen könnte."

Der neue Film wird vom hauseigenen Produktionsstudio Davids, Studio 99, produziert und zeigt unter anderem Victorias Vorbereitung auf die Pariser Fashion Week. Aufnahmen aus ihrem persönlichen Archiv sollen den Zuschauern exklusive Hintergründe liefern. David, der die Serie mit initiiert hat, erklärte in einem Daily Mail-Interview, dass es nicht einfach gewesen sei, seine Frau von dem Projekt zu überzeugen. Doch er lobte sie in höchsten Tönen: "Ich dachte mir, das ist die Gelegenheit, denn sie arbeitet seit 18 Jahren an unserer Marke, und sie ist unglaublich fleißig, und niemand bekommt das zu sehen." Schon in Davids eigener Doku war Victoria als lockere und humorvolle Persönlichkeit zu erleben, was sich auch in ihrem neuen Projekt widerspiegeln soll.

Victoria, die 2008 ihr Mode-Label gründete, möchte mit diesem Schritt offenbar ihr Image als ernste Designerin auflockern. Insider berichten laut OK!, dass sie als jemand wahrgenommen werden möchte, mit dem sich Menschen identifizieren können – als "liebevolle Mutter, Ehefrau und Geschäftsfrau". Familie Beckham, zu der auch die gemeinsamen Kinder Brooklyn (25), Romeo (22), Cruz (19) und Harper (13) gehören, zieht mit ihren Projekten weltweit Aufmerksamkeit auf sich. Fans dürfen gespannt sein, ob Victorias Doku ein ähnlicher Erfolg wird wie die preisgekrönte Dokumentation ihres Mannes.

Getty Images König Charles III. spricht mit David und Victoria Beckham bei einer königlichen Veranstaltung

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

