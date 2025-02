Traurig: Deshalb hat Kylie Jenner die SAG Awards verpasst

Reality-TV-Star Kylie Jenner (27) war bei den diesjährigen SAG Awards nicht an der Seite ihres Partners Timothée Chalamet (29) zu sehen. Während der Schauspieler, der für seine Darstellung als Bob Dylan (83) in "A Complete Unknown" ausgezeichnet wurde, die Veranstaltung mit seiner Mutter Nicole Flender besuchte, blieb Kylie dem Glamour-Event fern. Laut Page Six passierte dies aus einem traurigen Grund: Der plötzliche Tod ihres engen Freundes und Hairstylisten Jesus Guerrero bewegte die Unternehmerin so sehr, dass sie sich zurückzog. Der Tod des 34-Jährigen wurde am Sonntag, den 23. Februar, bekannt gegeben, doch nähere Umstände wurden bislang nicht veröffentlicht.

Jesus war ein vertrautes Gesicht in der Glamour-Welt der Kardashians. Noch im Januar verbrachte er eine gemeinsame Reise mit Kylie und teilte auf Instagram Schnappschüsse dieser Zeit. In einem emotionalen Statement auf der Plattform beschrieb seine Schwester Gris ihn nach seinem Ableben als liebevollen Bruder, Sohn und Künstler, dessen Tod die Familie schwer getroffen hat. Sie kündigte zudem die Einrichtung einer GoFundMe-Seite an, um Jesus' Rückführung in seine Heimat Houston und die anfallenden Kosten zu unterstützen.

Kylies Abwesenheit bei der Preisverleihung fiel ganz besonders auf, da sie noch vor einer Woche an der Seite von Timothée bei der Berlinale geglänzt hatte. Obwohl sie den roten Teppich mied, verzauberte sie alle Anwesenden im Kinosaal. Ihr Auftritt im glamourösen schwarzen Glitzerkleid und die verliebten Blicke, die sie und ihr Partner austauschten, sorgten unter anderem auf TikTok für viel Gesprächsstoff. Das plötzliche Ableben ihres engen Freundes Jesus scheint die Bekanntheit jedoch so sehr mitgenommen zu haben, dass sie sich vorerst nicht öffentlich zeigen möchte.

Anzeige Anzeige

Instagram / jesushair Jesus Guerrero, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023