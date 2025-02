Schon wieder ein Bruch: Laila Ferchichi musste in die Klinik

Bei Laila Ferchichi läuft es derzeit einfach nicht rund. Erst im Dezember musste die Tochter von Bushido (46) nach einem Reitunfall in die Klinik. Nun hat sich die Geschichte wiederholt: Nach einem Fall von ihrem Pferd Pandora musste sie erneut ins Krankenhaus. "Leute, ich kann es nicht glauben", erzählt Laila jetzt fassungslos in ihrer Instagram-Story. Als sie gestern ausgeritten sei, habe sie einen Motorradfahrer getroffen. Ihr Pferd habe sich vor ihm erschreckt. "Dann ist sie [Pandora] halt losgerannt, weil sie nicht wusste, was passiert ist und hat sich so geschüttelt und dann sind meine Zügel über den Hals gerutscht und ich hatte nichts zum Festhalten", erklärt sie den Unfallhergang. Als Pandora wieder langsamer geworden sei, habe Laila losgelassen und sei abgesprungen.

Der Sprung sei aber nicht ganz glattgelaufen: Als sie versucht habe, den Sturz mit ihren Händen abzufangen, sei sie auf ihrem Handgelenk gelandet. "Und jetzt habe ich einen gebrochenen Arm", resümiert sie das Geschehene. Dann klinkt sich auch ihre Mama Anna-Maria Ferchichi (43) ein, die neben ihr sitzt: "Was für ein Pech. Ich glaube es nicht, Mausi." Die Verletzung scheint dem Promi-Spross aber offenbar nicht allzu sehr die Laune zu verhageln: Noch aus der Arztpraxis postet sie ein Reel, indem sie ihren eingegipsten Arm und ein Peace-Zeichen zeigt. Dazu schreibt sie: "Noch ein gebrochener Knochen."

Erst vor rund drei Monaten berichtete Anna-Maria von einem ähnlichen Missgeschick: Zu einem Foto, das Laila mit einem verbundenen Arm zeigte, schrieb die achtfache Mama in ihrer Instagram-Story: "Laila ist heute von Pandora gefallen und hat einen leichten Bruch." Und auch Papa Bushido teilte ein Foto seines Sprösslings und kommentierte es liebevoll mit den Worten: "Vom Pferd gefallen, die kleine Maus – und trotzdem verliert sie ihr wunderschönes Lächeln nicht!"

Instagram / laila_maria_ferchichi Laila Ferchichi, 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Laila Ferchichi, Anna-Maria und Bushidos Tochter

