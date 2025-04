Schwiegermama zu Besuch: Bushido hat Angst, dass sie bleibt

Bushido (46) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (43) genießen ihr neues Leben in Dubai. Aktuell hat die zehnköpfige Familie Besuch von Oma, Mama und Schwiegermama Soraya Lewe-Tacke und auch sie scheint großen Gefallen am Leben in der Wüstenmetropole gefunden zu haben. "Mir gefällt es sehr gut hier in Dubai", soll sie geschwärmt haben, wie Bushido in seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi" verrät. Und genau dieser Satz soll dem Rapper nun eine große Sorge bereitet haben: Plant Soraya nun wohl für immer in Dubai zu bleiben?

Die Befürchtung des "Sonnebank Flavour"-Interpreten, Soraya könnte nach Dubai auswandern, begleitet offenbar ihren gesamten Besuch. Doch Bushido hat schon eine Idee, wie er sie davon abhalten könnte. Er versucht sie einfach mit seiner charmanten Art zur Rückkehr nach Deutschland zu überreden. "Ich sag' so: 'Nein, Soraya, glaub mir, Ganderkesee braucht dich. Ganderkesee kann nicht ohne dich'", verrät er seinen Zuhörern seinen Masterplan.

Das Verhältnis zwischen Anna-Maria und ihrer Mutter Soraya war nicht immer so entspannt wie bei diesem Besuch. Erst kürzlich sprach Anna-Maria in ihrem anderen Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" offen über belastende Kindheitserfahrungen und Konflikte mit ihrer Mutter. "Sie war immer der Konfliktpunkt und dieser Stressfaktor", erinnerte sich die Schwester von Sarah Connor (44). Trotz früherer Spannungen beschreibt sie heute jedoch auch positive Entwicklungen in ihrer Beziehung. Soraya, die auch in späteren Jahren des Lebens als Powerfrau auffällt, brachte noch im Alter von 50 Jahren Zwillinge zur Welt. Mittlerweile unterstützen sich Mutter und Tochter, wo sie können – ein Band, das offenbar durch Sorayas Besuche in Dubai weiter gestärkt wird.

Anna-Maria Ferchichis Mama Soraya Lewe-Tacke mit ihren Enkelkindern

Anna-Maria Ferchichi mit Mama Soraya Lewe-Tucke und Ehemann Bushido

