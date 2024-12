Anna-Maria Ferchichis Tochter nach Reitunfall im Krankenhaus

Das war bestimmt ein Schockmoment für Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (46). Die Tochter der beiden, Laila, musste in die Notaufnahme, denn sie hatte einen Reitunfall. Diese Nachricht teilen der Rapper und seine Ehefrau jeweils in ihren Storys auf Instagram. "Laila ist heute von Pandora gefallen und hat einen leichten Bruch", schreibt die Familienmutter zu einem Bild, auf dem ihre Tochter mit einem verbundenen Arm zu sehen ist.

Auch Bushido postet ein Foto von Laila mit ihrer älteren Schwester Aaliyah, auf dem sie trotz der Verletzung am Arm über beide Ohren in die Kamera strahlt. "Vom Pferd gefallen, die kleine Maus – und trotzdem verliert sie ihr wunderschönes Lächeln nicht!", kommentiert der stolze Papa den Schnappschuss seines elfjährigen Mädchens.

Dass es auf dem Reiterhof ab und zu mal rundgeht, verriet die achtfache Mutter bereits Ende November in den sozialen Medien. Denn im Stall gab es zwischen Laila und Aaliyah jüngst mächtig Streit. "Die Mädels waren heute schon beim Reitstall, kamen dann zurück und es gab Riesenzoff. Laila hat ein blaues Auge, Aaliyah hat ganz dolle Kratzer am Arm", merkte die Schwester von Sarah Connor (44) an. Derartige Auseinandersetzungen passieren laut Anna-Maria sonst eher selten im Hause Ferchichi. Trotz der Meinungsverschiedenheiten versöhnten sich die beiden Mädchen jedoch ganz schnell.

Instagram / anna_maria_ferchichi Laila Ferchichi, Anna-Maria und Bushidos Tochter

Instagram / bush1do Aaliyah und Laila Ferchich, Anna-Maria und Bushidos Töchter

