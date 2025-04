Na, erkannt? So sah Anna-Maria Ferchichi als Kleinkind aus

Auf Instagram begeistert Anna-Maria Ferchichi (43) ihre Fans mit einer überraschenden Zeitreise in ihre Kindheit. Die Ehefrau von Bushido (46) teilt eine Collage mit vier niedlichen Schnappschüssen von sich. Auf einem der Bilder ist Anna-Maria als Kleinkind mit Schnuller im Mund zu sehen, auf einem anderen lacht sie verschmitzt und trägt ein Handtuch auf dem Kopf. In der Bildunterschrift fragt sie ihre Follower: "Findet ihr nicht, die Drillinge kommen total nach mir?"

Die Fans der achtfachen Mama zeigen sich begeistert von der Ähnlichkeit zwischen Anna-Maria und ihren jüngsten Kindern, den Drillingen. Unzählige Herz-Emojis häufen sich unter dem Beitrag. Einige der Follower meinen allerdings auch, dass man bei den Kindern manchmal ebenso Züge von Bushido erkennen könne. "Die Augen haben sie aber alle von Papa", ist sich ein Follower sicher. Ein weiterer User wendet sich mit einer Bitte an die 43-Jährige: "Zeig doch bitte Fotos vom Papa in diesem Alter, dann kann man es besser vergleichen."

Anna-Maria hat selbst sieben Geschwister und wuchs damit in einer großen Familie auf. In einer aktuellen Podcastfolge von "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" gewährte Anna-Maria vor wenigen Tagen einen tiefen Blick in ihre Kindheit und das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter Soraya Lewe-Tacke. "Sie war immer der Konfliktpunkt und dieser Stressfaktor", gab die Influencerin zu und ergänzte: "Ich zum Beispiel wusste, ich muss eine Therapie bei einem Mann machen. Ich fühle das so, weil mein Vater immer so meine Beruhigung war, mein ruhiger Hafen."

Instagram / anna_maria_ferchichi Throwback-Collage von Anna-Maria Ferchichi

Getty Images Soraya Lewe-Tacke im Juli 2016

