Nicht Europa: Anna-Maria und Bushido suchen zweites Zuhause

Im sonnigen Dubai haben sich Anna-Maria Ferchichi (43) und ihr Ehemann Bushido (46) in den vergangenen Jahren ein Leben aufgebaut. Für sie und ihre acht Kinder ist es ein Zuhause geworden – in ihrer Instagram-Story verrät die Influencerin aber nun, dass es nicht ihr einziges bleiben soll. "Wir suchen momentan einen Ort, an dem wir unser zweites Zuhause bauen", beantwortet Anna-Maria die Frage, ob sie sich irgendwann vorstellen könne, woanders als in Dubai oder Deutschland zu leben.

Wo genau dieser Ort sein wird, verrät die 43-Jährige nicht. Das Paar habe sich aber bereits auf ein Land festgelegt. "Haben uns schon für ein Land entschieden und schauen, wo genau dort", erzählt die Beauty und fügt hinzu: "Es ist nicht Europa." Aber auch in ihrem Leben in Dubai wird sich schon bald etwas verändern. Nicht nur die Tatsache, dass ihr ältester Sohn Montry inzwischen ebenfalls in das arabische Emirat gezogen ist und nun ganz in der Nähe seiner Familie wohnt, schon bald wird auch Anna-Maria und Anis' Eigenheim fertig gebaut sein – somit steht für die Großfamilie bereits ein weiterer Umzug innerhalb ihrer Wahlheimat an.

Ganz egal, wo es die Familie noch hin verschlagen wird, für die achtfache Mama und den 46-Jährigen scheint das Wichtigste zu sein, dass sie als Familie zusammen sind. Details über ihre Liebe und ihre Beziehung teilen die beiden gerne mit ihren Fans, so verriet die Podcasterin, dass sie auch nach 14 Jahren Beziehung und sieben gemeinsamen Kindern noch total verknallt in den "Sonnenbank Flavour"-Interpreten sei. "Auch nach all den Jahren finde ich ihn noch wahnsinnig anziehend", gestand sie in ihrer Instagram-Story.

