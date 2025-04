Anna-Maria Ferchichi findet: Kinderkriegen macht "süchtig"

Anna-Maria Ferchichi (43) überrascht mit einer ungewöhnlichen Beichte – für die Frau von Bushido (46) ist das Kinderkriegen wie eine Sucht. In ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" spricht sie ganz offen über ihre Erfahrungen mit den Themen Schwangerschaft und Nachwuchs. "Ich glaube auch, es ist dieses Gefühl von dem neuen Leben, das da entsteht, diesen Rausch, den man dann hat, vielleicht sind wir echt süchtig geworden", beschreibt sie und fügt hinzu: "Es ist schon krass, es ist irgendwann wie eine Sucht."

Ihre Podcast-Partnerin Kim erzählt, dass keins ihrer Kinder geplant gewesen sei. Auch bei Anna-Maria lief in puncto Familienzuwachs nicht immer alles nach Plan. Aus einer früheren Beziehung mit dem Tänzer Pravit Anantapongse hat sie ihren Sohn Montry. Im Juli 2012 bekam sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem jetzigen Partner Bushido, Töchterchen Aaliyah. 2013 bekamen die beiden die Zwillinge Djibrail und Laila, 2015 einen weiteren Sohn namens Issa. 2021 folgten dann Drillingsmädchen Naima, Amaya und Leonora – seither scheint die Familienplanung vorerst abgeschlossen zu sein.

Ihre Großfamilie zu managen, verlangt Anna-Maria einiges ab. Unterstützt wird sie in ihrer Wahlheimat Dubai stets von Kindermädchen und Co. Dennoch scheint die 43-Jährige vom Familientrubel kaum genug bekommen zu können. So machte sie sich kürzlich auf die Suche nach einer Wohnung für ihren Sohn Montry und seine Freundin Yasmine, die bislang in Deutschland gewohnt und den Rest der Familie nur selten gesehen hatten. Fix wurde Anna-Maria fündig – Montry und Yasmine wohnen jetzt direkt in der Nachbarschaft. "Unsere Häuser sind zu Fuß zu erreichen", freute sich die stolze Achtfachmama auf Instagram.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Kids

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2025

