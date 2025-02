Bereits Modelerfahrung: Jona Steinig erklärt GNTM-Teilnahme

In der neuen Germany's Next Topmodel-Staffel wird auch Reality-TV-Star Jonathan Steinig (29) um die Gunst von Modelmama Heidi Klum (51) kämpfen. Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram erklärte der Influencer nun, wieso er an der Sendung teilnimmt, obwohl er bereits Erfahrungen als Model sammeln konnte: "Ich bin die reinste Katastrophe auf dem Laufsteg und dachte mir, dort kann ich noch mal ein bisschen was lernen. Abgesehen davon waren letztes Jahr auch schon professionelle Models dabei, die es sogar bis ins Finale geschafft haben."

Jona ist nicht der einzige Reality-TV-Star, der schon bald sein Können unter Beweis stellen wird: Auch der gelernte Automobilkaufmann und ehemalige Are You The One?-Kandidat Ryan Wöhrl wird laut Berichten von Bild in Heidis Castingshow um den Sieg kämpfen. Bereits ab dem 13. Februar können die Zuschauer verfolgen, wie sich die beiden TV-Casanovas als Nachwuchsmodels schlagen.

Vergangenes Jahr durften zum ersten Mal auch Männer bei GNTM ihr Glück versuchen. Dieses Jahr feiert die Show ihr 20. Jubiläum und soll noch diverser werden. "In dieser Staffel sind auch Plus-Size-Männer, ein Bestager und zwei Bestager-Frauen dabei", verriet Heidi schon vorab im Gespräch mit Stern.

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Februar 2025

Getty Images Heidi Klum, 2025

