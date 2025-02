Thomas Müller feiert Premiere seiner Doku ohne Ehefrau Lisa

Thomas Müller (35) feierte am Dienstagabend die Premiere seiner Dokumentation "Einer wie keiner" in großer Runde – doch eine wichtige Person fehlte: Seine Ehefrau Lisa Müller (35) war nicht bei dem Event in der Filmlounge des ARRI Kinos in München dabei. Inmitten einer Gästeliste voller Prominenz, darunter Stars wie Manuel Neuer (38), Felix Neureuther (40) und Bastian Schweinsteiger (40), genoss der Fußballprofi den Abend sichtlich, wie Fotos zeigen, die Bunte veröffentlichte. Besonders die herzlichen Worte von Ex-Bundestrainer Joachim Löw (65), der Thomas als "außergewöhnlichen Menschen und Spieler" würdigte, gaben der Veranstaltung einen emotionalen Höhepunkt. Lisa jedoch blieb der Feier fern.

Über die Gründe für Lisas Abwesenheit äußerte sich der Fußballstar an diesem Abend nicht. Es wird jedoch vermutet, dass sie aufgrund ihres Entschlusses, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, die Premiere mied. Die Reiterin hatte Ende 2024 ihren Instagram-Account geleert und sich bewusst vom Rampenlicht distanziert. In der Doku wird deutlich, wie es ihr mit dem plötzlichen Verlust der Privatsphäre erging. Mit ernster Miene beschreibt sie dort, dass man von der Öffentlichkeit "sehr wenig in Ruhe gelassen" werde. Ihre Abwesenheit bei einem so persönlichen Event könnte zeigen, dass sie diesen Rückzug konsequent durchsetzt.

Die Ehe von Lisa und Thomas Müller war in der Vergangenheit immer wieder im Fokus von Spekulationen. Gerüchte um eine mögliche Beziehungskrise wurden befeuert, als Lisa ihrem Mann auf Instagram entfolgte und Pärchenfotos verschwanden. Thomas zeigte daraufhin eine ähnliche Reaktion, als er im Herbst ihre Unfollow-Geste erwiderte. Dennoch gab es kein offizielles Statement zu einer Trennung, und einige Gesten sprachen sogar für ein intaktes Eheleben – so trug Thomas im Oktober bei einem seiner Spiele noch immer den Namen seiner Frau auf seinem Schuh. Das Paar, das seit 2009 verheiratet ist, scheint trotz aller Gerüchte eine tiefe Verbindung zu pflegen, auch wenn ihre Lebenswege sich in der Öffentlichkeit immer weiter zu unterscheiden scheinen.

Getty Images Thomas Müller, Fußballer

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller, September 2023

