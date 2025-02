Nach Krisengerüchten: Lisa wirkt in Thomas Müllers Doku mit

Lisa Müller (35) hat nach langer Zeit der Zurückhaltung einen seltenen Einblick in ihr Leben an der Seite von Thomas Müller (35) gegeben. In der neuen Prime-Video-Dokumentation "Thomas Müller: Einer wie keiner", die am 4. März erscheint, spricht die Dressurreiterin erstmals offen über den Preis der Bekanntheit durch die Partnerschaft mit dem Fußballstar. Im YouTube-Trailer der Doku stellt sie klar: "Privatsphäre hast du nicht mehr. Die Menschen lassen einen sehr wenig in Ruhe." Lisa hatte sich bereits Ende 2024 bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie löschte damals sämtliche Beiträge und ihr Profilbild im Netz und zog sich ins Privatleben zurück.

Schon im Mai 2024 hatte die 35-Jährige mit der Löschung aller gemeinsamer Bilder von sich und Thomas auf Instagram für Trennungsgerüchte gesorgt. Kürzlich erklärte sie dann aber, was wirklich hinter den Lösch-Aktionen auf der Social-Media-Plattform stand. Während sie in der Dokumentation erstmals seit langer Zeit wieder vor der Kamera spricht, meidet sie die Gerüchte um ihren Beziehungsstatus mit Thomas dennoch konsequent. Doch ihr Auftritt zeigt deutlich: Privat und beruflich steht Lisa hinter ihrem Ehemann.

Thomas und Lisa kennen sich seit ihrer Jugend und sind 2009 verheiratet. Lisa ist selbst eine erfolgreiche Dressurreiterin und geht ihrer Leidenschaft für den Reitsport nach. Neben dem Sport kümmern sich Thomas und Lisa gemeinsam um ihre Pferde auf ihrem Anwesen. Thomas, der seine Ehefrau in Interviews oft lobt, bezeichnet sie als seinen "Ruhepol" und jemanden, der ihn auf dem Boden halte – ein Einblick, über den sich Fans auch in der Dokumentation freuen würden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa und Thomas Müller, Dressurreiterin und Fußballer

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa und Thomas Müller im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige