Vor Tod: Er war der Mann an Michelle Trachtenbergs Seite

Gerade erschüttert eine schockierende Nachricht die Fans von Gossip Girl: Michelle Trachtenberg (39), in der Serie bekannt als Georgina Sparks, ist im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Zu dem Privatleben der Schauspielerin war nicht allzu viel bekannt. Nur so viel: Bis zu ihrem Tod war Michelle in einer langjährigen Beziehung mit Jay Cohen, ihrem damaligen Talentmanager und einem bekannten Producer. Bislang hat sich Jay noch nicht zu Michelles Tod zu Wort gemeldet.

Im Oktober 2020 wurde die Beziehung zwischen Michelle und Jay öffentlich bekannt. Damals bestätigten Quellen gegenüber Us Weekly, dass die beiden zu dieser Zeit schon seit "über einem Jahr" zusammen waren. Ihr erstes offizielles Foto als Paar postete Michelle 2023 auf Instagram. Über ihre Beziehung hielten die beiden jedoch meist Stillschweigen und mieden öffentliche Auftritte. Zuletzt postete die Buffy – Im Bann der Dämonen-Darstellerin ein gemeinsames Foto mit ihrem Liebsten an Valentinstag im Netz. Unter das alte Halloween-Foto schrieb Michelle: "Alles Gute zum Valentinstag an den Mann, der lange genug stillsitzt, damit ich sein Gesicht anmalen kann."

Erst vor wenigen Stunden wurde der Tod der Schauspielerin von Polizeiquellen gegenüber der New York Post bestätigt. Weitere Details zum Tod des "Buffy"-Stars wurden noch nicht bekannt gegeben. Jedoch berichteten einige Quellen, darunter Just Jared, dass sich Michelle kürzlich einer Lebertransplantation unterzogen habe. Daher sei es denkbar, dass sie danach womöglich mit Komplikationen zu kämpfen hatte. Hinweise auf Fremdverschulden bestehen laut der Polizei nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Michelle Trachtenberg ("Buffy", "Gossip Girl")

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Trachtenberg, Schauspielerin

Anzeige Anzeige