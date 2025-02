Die Fans trauern um "Gossip Girl"-Star Michelle Trachtenberg

Die Fans von Gossip Girl sind schockiert: Michelle Trachtenberg (39), die durch die Rolle der Georgina Sparks international berühmt wurde, ist im Alter von gerade einmal 39 Jahren verstorben. Die Anteilnahme an der schrecklichen Nachricht ist riesig: Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram häufen sich die Beileidsbekundungen zu dem Verlust der Schauspielerin. "Ich bin geschockt", "So jung" und "Das ist so unfassbar traurig" lauten nur einige der unzähligen Reaktionen unter dem Beitrag im Netz.

Auch bekannte Stimmen aus dem deutschen TV lässt diese Nachricht nicht kalt. So kommentiert beispielsweise Jenny Elvers (52): "Was? Viel zu jung." Und auch Beauty & The Nerd-Bekanntheit Linda Nobat kondoliert unter dem Post. Auch unter Michelles letztem Social-Media-Post verabschieden sich die Fans von ihr. Unter dem Foto, das die Brünette in einem grünen Kleid zeigt, hinterlassen die User im Netz zahlreiche gebrochene Herzen und zeigen sich schockiert und ungläubig von ihrem plötzlichen Tod. Vor allem die Frage nach dem "Warum" quält die Fans in der Kommentarspalte.

Die Nachricht über den Tod der Schauspielerin wurde von Polizeiquellen gegenüber der New York Post bestätigt. Details zu den Umständen ihres Todes sind bisher ungeklärt. Mehrere Quellen, darunter Just Jared, berichten jedoch, dass Michelle sich kürzlich einer Lebertransplantation unterzogen hatte und möglicherweise danach mit Komplikationen kämpfte. Eine Autopsie soll nun Klarheit zu den genauen Todesumständen des Buffy – Im Bann der Dämonen-Stars bringen. Hinweise auf Fremdverschulden bestehen laut der Polizei jedoch nicht.

